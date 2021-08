Kanye West a lansat în sfârşit albumul "Donda"; Unde se poate asculta

Ultima dată de lansare vehiculată pentru album fusese 27 august, apoi 3 septembrie. "Donda" este albumul cu numărul 10 în discografia lui Kanye West, care a depus recent actele pentru a îşi schimba numele în "Ye". Şi-a anunţat şi candidatura la alegerile prezidenţiale din SUA din 2024. În plus a adus pe scenă artişti controversaţi ca Marilyn Manson şi DaBaby pentru a promova noul său disc.

Deocamdată piesele noi se pot asculta pe Spotify şi Apple Music, dar ele se pot găsi şi pe YouTube, pe contul oficial al artistului. A doua piesă de pe LP, "Jail" aduce o colaborare cu Jay-Z, dar există şi o versiune "Jail pt 2" cu DaBaby + Manson. În total noul album aduce 27 de piese noi, iar tracklist-ul îl puteţi vedea mai jos:

01. Donda Chant

02. Jail

03. God Breathed

04. Off The Grid

05. Hurricane

06. Praise God

07. Jonah

08. Ok Ok

09. Junya

10. Believe What I Say

11. 24

12. Remote Control

13. Moon

14. Heaven And Hell

15. Donda

16. Keep My Spirit Alive

17. Jesus Lord

18. New Again

19. Tell The Vision

20. Lord I Need You

21. Pure Souls

22. Come To Life

23. No Child Left Behind

24. Jail pt 2

25. Ok Ok pt 2

26. Junya pt 2

27. Jesus Lord pt 2

Judecând după numele pieselor, inspiraţia divină nu s-a oprit după lansările de materiale gospel ale fostului soţ al lui Kim Kardashian. Ye trebuia să lanseze iniţial "Donda" pe 24 iulie 2020, dar apoi a urmat o serie de amânări. Mama rapperului, care dă titlul acestui material a murit în noiembrie 2007 şi a rămas o influenţă importantă asupra vieţii şi operei muzicianului.

Campania de promovare a fost una virală, cu 3 petreceri de audiţie, Ye locuind în stadioane pentru a finaliza albumul şi chiar oferind vaccinări la petreceri. Mai nou West are o dispută, un beef cu Drake, iar locuinţa sa a fost vandalizată de asociaţi sau fani ai lui Drizzy. Ultimul LP al lui Kanye a fost "Jesus is King", lansat în 2019.

"Donda" are o copertă complet neagră, deşi cea din 2020 dezvăluia o imagine cu un soare imens şi figuri angelice în cer. Printre colaboratorii track-urilor listate mai sus se număra Playboi Carti, Lil Baby, The Weeknd, Travis Scott, Lil Yachty, Kid Cudi, Chris Brown, Roddy Ricch, DaBaby, Marilyn Manson, Ty Dolla Sign şi mulţi alţii.

Kanye vine după un mult mediatizat divorţ de Kim Kardashian şi o scurtă relaţie cu Irina Shayk. Primele recenzii ale LP-ului sunt modeste, cu 3 stele din 5 de la NME şi 4 stele de la The Sunday Times.