Eric Clapton a lansat imnul anti vacciniştilor, "This Has Gotta Stop" - AUDIO

În vârstă de 76 de ani, Eric Clapton a fost încă de la început sceptic cu privire la vaccinurile anti Covid-19, iar convingerile i s-au întărit după vaccinare. Reacţiile sale adverse severe după vaccinare au durat 10 zile, iar "reacţii dezastruoase" au continuat şi la 6 săptămâni după a doua doză. Muzicianul a fost în primul val al celor vaccinaţi din cauza vârstei avansate, dar şi a emfizemului de care suferă. A descris toate aceste efecte într-un email către Robin Monotti Graziadei, producător de muzică şi partener al său.

Clapton a lansat încă din 2020 o melodie anti lockdown, "Stand and Deliver" iar acum critică "tirania şi autoritatea arogantă", cu aluzie la campania de vaccinare. Melodia anterior menţionată a fost o colaborare cu artistul Van Morrison, o altă voce puternică contra restricţiilor. Trebuie totuşi spus că Eric Clapton şi-a revenit după efectele secundare.

Iată un citat din mailul său către producător:

Mâinile şi picioarele erau fie îngheţate, amorţite sau arzând şi inutile timp de 2 săptămâni. Mă temeam că nu voi mai cânta vreodată. Nu ar fi trebuit să mă apropii vreodată de ac. Dar propaganda a zis că vaccinurile sunt sigure pentru toată lumea. Continui să merg pe calea rebeliunii pasive şi încerc să urmez acea linie pentru a îmi putea iubi activ familia mea şi e dificil să îmi muşc limba având în vedere ce ştiu acum.

Trebuie spus că artistul suferă, pe lângă emfizem şi de neuropatie periferică, care are fix simptomele de amorţeală, fierbinţeală sau răceală a extremităţilor, în cele mai avansate cazuri. De la Brexit încoace Eric Clapton a fost în continuu război cu liderii britanici şi şi-a pierdut încrederea în aceştia. Ultimele piese lansate de Clapton în perioada pre-pandemie au fost "Home For the Holidays", "For Love on Christmas Day" şi "White Christmas", single-uri extrase de pe un album tematic de Crăciun.