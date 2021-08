Bruce Dickinson (Iron Maiden) are COVID-19

"Senjutsu" este primul material nou al trupei după 6 ani de pauză. Discul a fost înregistrat la Guillaume Tell Studio din Paris, alături de producătorul Kevin Shirley, care a colaborat deja cu trupa de ani buni, plus Steve Harris. Noul material poartă numărul 17 în discografia formaţiei britanice. Înainte de toate aceste dezvăluiri şi lansarea single-ului "The Writing on the Wall", am avut parte de o amplă campanie de teasere.

Iron Maiden a postat pe web toate cele 16 artwork-uri ale albumelor lansate până acum pe parcursul unei săptămâni. Pe 13 iulie apăreau primele 11 coperte de albume, iar apoi câte o copertă pe zi a apărut online. În fiecare artwork se ascundeau totuşi indicii, care aveau să se concretizeze sub forma noii incarnaţii de mascotă Eddie. Omul schelet care a însoţit Iron Maiden pe parcursul poveştii sale devine acum un samurai.

Titlul albumului de altfel are legătură cu Japonia, "Senjutsu" însemnând în mare "tactică şi strategie". Solistul Bruce Dickinson a declarat următoarele despre noul album:

Suntem foarte încântaţi cu privire la acest album. L-am înregistrat la început de 2019, în timpul unei pauze de la turneul "Legacy", aşa încât să profităm de concerte, dar şi să avem timp să pregătim artwork excelent şi ceva special ca video. Evident, pandemia a întârziat lucrurile mai mult, aşa că adio planuri bine concepute, sau poate "strategii"? Piesele sunt foarte variate, iar câteva dintre ele sunt destul de lungi. Există şi una sau două melodii care sună diferit de stilul nostru obişnuit, dar cred că fanii Maiden vor fi plăcut surprinşi, sper asta.

Iată tracklist-ul complet al lui "Senjutsu", cu durata pieselor şi compozitori:

01. Senjutsu (8:20) (Smith/Harris)

02. Stratego (4:59) (Gers/Harris)

03. The Writing On The Wall (6:13) (Smith/Dickinson)

04. Lost În A Lost World (9:31) (Harris)

05. Days Of Future Past (4:03) (Smith/Dickinson)

06. The Time Machine (7:09) (Gers/Harris)

07. Darkest Hour (7:20) (Smith/Dickinson)

08. Death Of The Celts (10:20) (Harris)

09. The Parchment (12:39) (Harris)

10. Hell On Earth (11:19) (Harris)

Noul LP va fi oferit la precomanda pe 21 iulie pe www.ironmaiden.com. Trupa nu a mai lansat muzică nouă din 2015, când sosea discul "The Book of Souls", înregistrat tot în Franţa. Acela a fost cel mai lung album Maiden, cu 92 de minute de muzică. A fost însoţit şi de un joc video cu acelaşi nume.