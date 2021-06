Turetsky Choir și Soprano concertează în Piața Unirii din Cluj-Napoca, iar accesul este gratuit

Concertul din Piața Unirii va avea o durată de o oră și jumătate și va cuprinde cele mai îndrăgite melodii din repertoriul muzicii rusești: de la preferatele tuturor, precum "Katyusha" și "Smuglyanka Moldavanka", până la muzica legendară "Alarm Bells of Buchenwald" sau "What Do You Know About War". De asemenea, în semn de apreciere pentru țara gazdă a evenimentului, artiștii vor interpreta și melodii în limba națională.

"Unity Songs", proiectul realizat de Guvernul Moscovei susținut de Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse și de Fundația Caritabilă "Common Cause", are ca scop păstrarea legăturii dintre timpuri și generații. Primul concert a avut loc la Moscova - Poklonnaya Hill, în 2015, la celebrarea a 70 de ani de la victorie, eveniment la care au fost prezenți peste 100.000 de spectatori. În perioada 2017 - 2019 proiectul "Unity Songs" s-a desfășurat în 14 țări și 17 orașe de pe două continente și s-a bucurat de prezența a peste 1.000.000 de spectatori și 15.000.000 de telespectatori online.

"Muzica vindecă! În ciuda faptului că la concerte majoritatea spectatorilor poartă măști, le vedem în continuare reacția - prin ochii lor, prin gesturi și aplauze. Simțim reciprocitate. Cu toții avem nevoie de acest elixir!", mărturisesc soliștii Corului.

Turetsky Choir - 6000 de apariții pe scenă și concerte sold-out

Turetsky Choir este primul grup vocal din lume a cărui rază vocală se întinde pe patru octave și jumătate. Cu un repertoriu variat și o energie incredibilă, artiștii fascinează audiența prin ușurința cu care trec de la un stil muzical la altul, de la muzica clasică la rock, de la pop la operă sau chiar de la jazz la marile hituri. Până în prezent au avut peste 6000 de apariții pe scenă, concertele fiind întotdeauna sold-out, și au în repertoriu peste 1000 de compoziții muzicale. Fiecare concert este un eveniment excepțional, un spectacol de cea mai bună calitate. Polifonia, dialogurile vocale, scenografia neobișnuită și dansurile artiștilor sunt unice.

Turetsky Choir a fost înființat de maestrul dirijor și tenor rus Mihail Turetsky, în anul 1990, debutând cu muzică liturgică și populară evreiască în sălile filarmonice din Tallinn și Kaliningrad. De atunci, au adăugat în repertoriu și alte genuri muzicale precum operă, muzică spirituală, folk și muzică pop, în 10 limbi diferite. În anul 2002, fondatorul grupului, Mikhail Turetsky a fost decorat de președintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru pentru realizările sale în domeniul artelor, fiindu-i acordat titlul de "Artist emerit al Federației Ruse".

Artistele grupului SOPRANO cântă, de asemenea, la diferite instrumente muzicale (vioară, saxofon, clape), a cappella și cu acompaniament instrumental (pian, chitară, tobe). A fost ambasador muzical al celor mai mari evenimente sportive internaționale, precum Formula 1 Grand Prix Russian Sochi Race, meciurile internaționale de fotbal, un turneu anual internațional de hochei pe gheață "Cupa Canalului One", etc., unde au avut misiunea reprezentativă importantă de a cânta imnul oficial al Rusiei.

Condiții de acces la concertul "Unity Songs"

Concertul "Unity Songs" se va desfășura sâmbătă, 26 iunie 2021, de la ora 19:30, în Piața Unirii din Cluj-Napoca. În conformitate cu regulile și condițiile actuale, impuse de pandemia virusului Covid-19, organizatorii vor asigura măsurile de igienă și distanțare.

Accesul publicului în locație se va face, în limita locurilor disponibile, între orele 18:00 – 19:30, pe baza invitației electronice obținute în urma rezervării efectuate pe Eventim.ro și prin prezentarea unui document din care să reiasă că este respectată una dintre condițiile de mai jos: