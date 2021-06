Samuel L. Jackson va primi un Premiu Oscar onorific

Actorul Samuel L. Jackson, actriţa Liv Ullmann, scenarista şi regizoarea Elaine May vor primi Oscaruri onorifice, iar actorul Danny Glover va primi premiul umanitar Jean Hersholt. Decernările vor avea loc în cadrul celei de-a 12-a ediții a Premiilor Guvernatorilor, programată pentru 15 ianuarie 2022.

"Suntem încântați să oferim premiile Guvernatorilor din acest an unor apreciați artiști care au avut un impact profund atât asupra cinematografiei, cât și asupra societății", a declarat David Rubin, președintele Academiei Americane de Film.

Samuel L. Jackson este cunoscut mai ales pentru numeroasele sale colaborări cu Spike Lee și Quentin Tarantino. Apropo de Tarantino, Jackson a fost nominalizat la Oscar la categoria "Cel mai bun actor în rol secundar" pentru filmul "Pulp Fiction". Cu o carieră prolifică și îndelungată, Samuel L. Jackson a bifat apariții în filme precum "Jurassic Park", "Jackie Brown", "Django Unchained", "The Hateful Eight" sau "Star Wars".

Elaine May a fost, la rândul său, nominalizată la Premiile Oscar pentru scenariile filmelor "Heaven Can Wait" (1978) şi "Primary Colors" (1998). Printre alte filme notabile regizate de May se numără "A New Leaf", "Mickey and Nicky", "The Heartbreak Kid" și "Ishtar".

Nominalizată la Oscar pentru "The Emigrants and Face to Face", Liv Ullman este o actriță norvegiană cunoscută mai ales pentru numeroasele sale colaborări cu Ingmar Bergman, inclusiv "Persona", "Cries and Whispers" și "Autumn Sonata".

Danny Glover nu a fost niciodată nominalizat la Oscar, în ciuda faptului că a oferit interpretări memorabile într-o gamă largă de filme precum "The Color Purple", "To Sleep with Anger", "The Royal Tenenbaums", "Dreamgirls", "Angels in the Outfield" sau "Lethal Weapon". Mai mult, actorul este un activist social, depunând eforturi pentru accesul la asistență medicală și educație de calitate în America și în străinătate. Glover a colaborat cu diverse instituții precum UNICEF și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.