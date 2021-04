Grey Daze, prima trupă a lui Chester Bennington va lansa un nou album cu vocea înregistrată de solist

Prima formaţie a lui Chester Bennington, Grey Daze a lansat albumul "Amends" în 2020, dar acum deja lucrează la un nou LP. Acela ar fi compus din vocile lăsate înregistrate de Chester Bennington înainte de moartea sa. Chitaristul Jane's Addiction, Dave Navarro ar fi parte din proiect.

Grey Daze a lansat albumul "Amends" în 2020, un LP de remixuri ale pieselor din anii '90 ale formaţiei. Instrumentalul este nou, dar vocea a fost păstrată în varianta originală. Printre single-urile lansate de grup se numără "B12", "What's In the Eye", "Sickness", "Sometimes" şi "Soul Song". După o perioadă de succes alături de grup, Chester Bennington a părăsit formaţia în 1998, dar s-a reunit cu foştii colegii în 2016-2017, începând chiar înregistrările pentru un nou album.

Din păcate în 2017 Chester Bennington s-a sinucis, anulând orice speranţă de existenţă a trupei. Acum formaţia a anunţat oficial că lucrează la un nou album care va onora moştenirea lui Chester şi care va include unele track-uri vocale ale sale care nu au mai fost făcute publice. Ce e interesant la Grey Daze e că nu aduce cu Linkin Park şi cântă un soi de grunge modernizat, cu o voce sensibilă. Pe 3 aprilie Grey Daze a postat pe Instagram că "lucrează din greu pentru a aduce fanilor un nou album".

Pe 9 aprilie a venit încă un teaser, tot pe Instagram, prezentându-le pe cele două fiice ale lui Bennington, Lily şi Lila. Ele vizitau studioul şi chiar au înregistrat voci. De altfel şi fiul lui Chester, Jaime Bennington a apărut în 2020 în clipurile Grey Daze, a înregistrat voce şi a regizat chiar videoclipuri. Dave Navarro a intrat de asemenea în studio recent, iar chitaristul Jane's Addication a înregistrat la rândul său pentru LP-ul tribut. Pe 20 martie 2021 fanii i-au adus un tribut lui Chester, care ar fi împlinit 45 de ani în acea zi.

Între timp trupa Linkin Park rămâne în standby, iar Mike Shinoda a fost ezitant în a spune dacă va continua proiectul cu un solist nou. Între timp artistul a lansat o serie de EP-uri compuse de alături de fani pe Twitch, după un LP care a debutat în 2018, "Post Traumatic", menit să fie catharsis-ul pierderii lui Chester. Apoi au venit 3 EP-uri "Dropped Frames" în 2020. Ultimul album Linkin Park a fost "One More Light" din 2017.