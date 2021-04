Mauricio Desole și Natalia Lopez au creat o poveste pe scena de la "Românii au talent"

Mauricio și Natalia sunt originari din Argentina, dar s-au stabilit în alte țări. Mauricio locuiește în Franța, iar Natalia în Spania. Cei doi s-au cunoscut la Şcoala de Teatru din Barcelona. Dragostea pentru artă și actorie i-a unit pe concurenți, aşa au decis să vină împreună la Românii au Talent pentru a prezenta un număr de acrobaţie, dans şi artă abstractă.

Momentul a fost încărcat de simbolism. Mauricio a avut faţa acoperită cu un celofan, iar partenera sa, Natalia, a purtat o rochie din plastic.

Smiley a declarat că este prima oară când asistă la un astfel de moment:

"Mie mi s-a părut spectaculos momentul vostru, nu am văzut niciodată aşa ceva şi dacă stai să te uiţi cât de simplu e alcătuit: doi oameni talentaţi, nişte celofan şi o sfoară agăţată. Vezi, creativitatea nu are margini şi nu are limite. Ceea ce ne-aţi prezentat voi în seara asta e fantastic. Cumva, fiecare etapă a numărului vostru a fost ca o fotografie. O înlănţuire de fotografii care la sfârşit au alcătuit un sentiment pe care nici măcar nu pot să-l descriu. Sunt uluit de ceea ce am văzut. Felicitări!"