Decernarea Premiilor Oscar 2021 poate fi urmărită pe platforma VOYO

Pentru prima dată, decernarea Premiilor Academiei Americane de Film va ajunge la publicul din România prin intermediul platformei VOYO. Găsești mai multe detalii în articol

Actorii care ne-au ținut cu sufletul la gură în cele mai bune producții din ultimul an pot fi văzuți LIVE, luni, pe 26 aprilie, de la ora 03:00, pe VOYO. Ceremonia va fi transmisă din Union Station Los Angeles, Dolby Theatre Hollywood & Highland Center, iar prin satelit, din câteva locații selectate din lume.

Cea de-a 93-a gală a celui mai spectaculos eveniment din industria cinematografică a venit cu un anunț important. Pentru prima dată în istorie, un film românesc este nominalizat la Premiile Oscar. Este vorba de "Colectiv", regizat de Alexander Nanau, documentarul fiind propus la două categorii: "cel mai bun lungmetraj international al anului" și "cel mai bun documentar".

Pentru categoria de cel mai bun documentar, "Colectiv" concurează cu: "Crip Camp", "The Mole Agent", "My Octopus Teacher", "Time", iar la categoria cel mai bun lungmetraj international al anului, cu: "Another Round", "Better Days", "The Man Who Sold His Skin" și "Quo Vadis, Aida?".

Cea de-a 93-a ediție a galei Premiilor Oscar, ce ar fi trebuit să aibă loc pe 28 februarie, a fost amânată pentru sfârșitul lunii aprilie 2021. Pandemia de coronavirus creează în continuare haos la Hollywood. Cinematografele americane au rămas închise, producția filmelor este pusă în așteptare, cu speranțe că va fi reluată abia la sfârșitul acestui an, iar festivaluri de film precum Cannes și Veneția, care serveau ca rampă de lansare pentru participanți, au suferit o serie de schimbări.