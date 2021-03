Kim Kardashian, Gal Gadot, Robert Downey Jr., Millie Bobby Brown se numără printre vedetele ce vor urca pe scena Nickelodeon’s Kids' Choice Awards 2021

Nickelodeon’s Kids’ Choice Awards 2021, evenimentul care celebrează artiștii preferați ai copiilor din toată lumea, va aduce anul acesta pe scenă numeroase celebrități. Găsești lista completă în articol.

Găzduită de actorul și comediantul Kenan Thompson (Kenan, All That), și avându-l drept cap de afiș pe Justin Bieber, gala Nickelodeon’s Kids' Choice Awards va fi difuzată în exclusivitate în România pe 17 martie 2021, la Nickelodeon.

Printre invitații evenimentului se numără Kim Kardashian, Gal Gadot, Robert Downey Jr., Millie Bobby Brown, Charli D’Amelio, BTS, Hailey Bieber, Addison Rae, Sofía Vergara, David Dobrik, Lin-Manuel Miranda, Tiffany Haddish, Anna Kendrick, Liza Koshy, Jennifer Garner, Heidi Klum, Terry Crews, Tyler Perry, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Marsai Martin, Joshua Bassett, Anthony Anderson, Dani & Dannah Lane and Iain Armitage.

Vedetelor din lumea televiziunii, muzicii, a filmului și social media li se vor alătura starurile Nickelodeon: JoJo Siwa; that Girl Lay Lay; Jules LeBlanc și Jayden Bartels (Side Hustle); Gabrielle Nevaeh Green, Lex Lumpkin și Darci Lynne (Unfiltered); și Young Dylan (Tyler Perry’s Young Dylan).

Irina Rimes, Emil Rengle, Smiley, Selly și Mimi sunt artiștii români nominalizați la categoria "Cel mai iubit star românesc". Copiii din România își pot susține preferații printr-un vot pe site-ul oficial al evenimentului, până pe 14 martie, ora 02.30.

Spectacolul din acest an va oferi telespectatorilor experiențe live interactive care vor aduce celebritățile și familiile de acasă chiar pe scena principală. De asemenea, vor avea la dispoziție un sistem de votare live prin intermediul aplicațiilor second screen, pentru ca fanii să rămână în control; un premiu KCA acordat de o familie norocoasă aleasă în timpul spectacolului și un sneak peek în exclusivitate din PAW Patrol:The Movie. În plus, Nickelodeon va folosi realitatea augmentată (AR) pentru a aduce slime-ul verde, emblematic pentru Kids' Choice Awards, în lumea fanilor, într-un mod nou. În aplicația Do Not Touch, spectatorii pot vedea cum iconicul dirijabil KCA zboară în jurul camerei lor și arunc slimer. Aplicația creează experiența interactivă utilizând camera unui dispozitiv mobil pentru a detecta obiecte din lumea reală.