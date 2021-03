"Românii au talent": Rianna Rusu a ridicat juriul în picioare cu vocea sa - VIDEO

Rianna Rusu a fost surpriza serii de la "Românii au talent". Concurenta de 14 ani i-a cucerit pe jurați cu o interpretare muzicală ce i-a adus 4 DA. Găsești mai multe detalii și video în articol.

Rianna este originară din Pașcani și a venit la emisiunea de talente pentru a arată calitățile muzicale cu care a fost înzestrată. Concurenta a început să cânte de la vârsta de nouă ani și își dorește să fructifice această pasiune. Deși a participat la numeroase concursuri naționale, Rianna a declarat că și-ar dori să studieze muzica în străinătate.

Adolescenta a interpretat piesa "And I Am Telling You I Am Not Going", iar de îndată ce a deschis gura, jurații au fost impresionați de timbrul său. Cu fiecare notă cântată, Rianna nu a făcut decât să își asigure locul în etapa următoare.

"A fost foarte frumos! Ai fost surpriza serii. Cumva când vine o persoană pe scenă, încerc să-mi dau eu seama cam ce-ar face, știi? Dar tu ai fost surpriza serii pentru că ai venit așa timidă, ai vorbit, ai spus că vrei să faci muzică, dar nu m-am gândit că te duci înspre stilul ăsta. Ai o voce mare! Ești mare! Bravo!", a declarat Andra.

Și Smiley, celălalt jurat care activează în domeniul muzicii, s-a declarat cucerit de interpretarea concurentei: