Cancel Culture încearcă să îl "anuleze" pe Eminem, iar rapperul răspunde cu un video: "Tone Deaf"

Eminem a fost mereu o figură controversată şi de câteva săptămâni se găseşte în vizorul valului Cancel Culture. Există o întreagă campanie pe TikTok îndreptată spre rapperul american, solicitând "anularea" sa. În stilu-i caracteristic, Marshall Mathers se războieşte cu contestatarii, lansând un videoclip controversat, pentru piesa "Tone Deaf". Clipul se vede în articol.

Motivul pentru utilizatorii Generation Z de pe TikTok au pornit o mişcare în masă de a îl "anula" pe Eminem are de-a face cu piesa "Love The Way You Lie" din 2010 (colaborare cu Rihanna). Mai precis versurile "If she ever tries to f*cking leave again/ I’ma tie her/ To the bed and set this house on fire". Au mai fost şi aluzii în câteva piese prin care Eminem ar fi luat partea lui Chris Brown în scandalul de violenţă domestică contra Rihannei. În acelaşi timp pe cel mai nou LP Eminem îşi cere scuze Rihannei pentru acele versuri.

Hashtag-ul #canceleminem a prins ceva tracţiune, iar cei care vor să îl anuleze pe rapper sunt şi mai întărâtaţi de "Tone Deaf". Acesta este un single extras de pe albumul "Music to Be Murdered By - Side B", lansat la final de 2020 şi care continuă ceea ce Em începuse cu "Music to Be Murdered By" în ianuarie 2020. Noul videoclip este un răspuns pentru campania de pe TikTok şi avem parte de 5 minute de animaţii cu un Eminem la fel de rebel şi teribilist ca la început de mileniu.

Pe un bas foarte jucăuş, artistul se înfăţişează în spatele gratiilor sau fiind un voyeur din şifonier, care spionează o domnişoară goală într-o cameră de hotel, cu multe pastile pe masă. Urmează o secvenţă desprinsă parcă din jocul GTA, dar şi un interogatoriu ţinut de un poliţist luat direct din clişeele filmelor americane. Eminem devine ba gropar, ba Unabomber, ba prieten cu hippioţii, ba pur şi simplu un bărbat de vârstă mijlocie care tot pierde la jocuri pe telefonul mobil în vreme ce stă pe toaletă.

Nu se fereşte să îşi etaleze trofeele, costumele din videoclipuri celebre şi filmări legendare de la decernări de premii şi concerte. Artistul are şi susţinători, precum Meghan McCain (prezentatoare ABC News, Fox News, MSNBC), care i-a provocat pe cei din Generaţia Z să o atace, în vreme ce îl susţinea pe Em. Acest curent Cancel Culture e nimica toată pentru Marshall, care a fost interogat de 2 ori de Serviciile Secrete din SUA, pentru ameninţări aduse lui George W. Bush şi Donald Trump, în versurile sale.

Disputa pare mai degrabă între generaţii decât între detractori şi artist.