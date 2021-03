Delia a avut o premieră pe piaţa locală pe 22 martie 2021, lansând prima piesă mainstream via NFT. NFT înseamnă Non Fungible Token şi este o unitate de Blockchain, cel din spatele lui Ethereum. Se poate licita pentru acel bun digital orice sumă, iar în articol aflaţi la cât este evaluată opera Deliei.

Piesa "Racheta" inaugurează un nou trend în rândul artiştilor de la noi, cel NFT. DJ Shiver este un alt artist local care a lansat muzică prin acest instrument digital. Un NFT (non fungible token) este un obiect digital unicat, care nu se poate înlocui şi poartă în Blockchain semnătura originală a artistului. El autentifică operă de artă şi ar putea schimba modul în care percepem şi consumăm artă pe viitor, dar şi modul în care vor fi remuneraţi artiştii. Iubita lui Elon Musk, Grimes a făcut deja milioane de dolari din NFT, iar meme-uri şi GIF-uri celebre au strâns la rândul lor zeci milioane de dolari.

Trupa Kings of Leon a devenit în martie 2021 prima formaţie care a lansat un album sub formă de NFT, "When You See Yourself". Fondatorul Twitter şi-a vândut primul tweet ca NFT, iar celebrul GIF Nyan Cat a strâns aproape 600.000 de dolari. Printre pieţele digitale de vânzare NFT se numără OpenSea, Zora, SuperRare şi Nifty Gateway.

Revenind la piesa Deliei, "Racheta" se găseşte pe platforma OpenSea, în două versiuni. Una este o ediţie limitată de 100 de unităţi, iar cealaltă este o ediţie Ultra Luxury, pentru care s-a licitat până acum maxim 1706 dolari. Mai sunt 5 zile de licitaţie deschisă. Iată ce include pachetul Deluxe:

piesa "Delia- Racheta", versiunea acustică

o sesiune "Meet and Greet" cu Delia", artista predând personal NFT-ul posesorului

o casetă audio şi Walkman personalizat

3 desene în creion aparţinând Deliei

colecţie de autocolante personalizate

colecţie de fotografii inspirate de tema piesei

Delia a insistat să ofere şi o casetă audio ca tribut adus lui Lou Ottens, invetatorul casetei audio, care a murit recent. Melodia "Racheta" se poate asculta AICI. Artista a apărut pe piesa nouă Taxi "Inadaptat" şi poate fi văzută în fiecare zi de miercuri pe Antena 1, ca jurat iUmor.

Preview piesa: