Superbowl este evenimentul sportiv numărul 1 din SUA, locul unde se întâlnesc spectacolele exuberante de la pauza evenimentului cu reclame foarte scumpe. Şi marile show-uri TV din weekend au avut petreceri tematice, iar Stephen Colbert i-a adus pe cei de la Metallica pentru un concert post-Superbowl. Ce a ieşit vedeţi în articol.

Metallica este la primul concert din 2021 şi în ciuda faptului că nu a cântat niciodată la Superbowl, formaţia s-a apropiat periculos de mult de o astfel de reprezentaţie. Hetfield, Lars and co au fost invitaţi să cânte în cadrul emisiunii "The Late Show With Stephen Colbert", ediţia specială de Superbowl 2021. Din acea reprezentaţie s-a remarcat piesa "Enter Sandman", cântată live cu aportul unor boxe uriaşe folosite în diferite turnee clasice Metallica şi amplasate în fundal.

Imediat după victoria celor de la Tampa Bay Buccaneers în faţa celor de la Kansa City Chiefs a început petrecerea în cadrul emisiunii lui Colbert. "Enter Sandman" a fost cântată live la acest show, iar fanii au observat că Lars a folosit cel mai mult reverb pe snare-ul său din ultimii 30 de ani. A fost apreciată atât sonorizarea, cât şi mixajul, editarea şi vocea lui Hetfield, care e în mare formă, după un an 2020 cu mult mai puţine reprezentaţii decât erau programate şi acelea desfăşurate prin live stream.

Toată camera în care cântau artiştii era decorată cu amplificatoare şi boxe folosite de Metallica pe parcursul carierei sale. Sunt acolob oxe din Metallica Night at AT&T Stadium din 2 mai 2015, dar şi din Metallica at Oracle Park în 2019. Apar amplificatoare de la aniversarea de 30 de ani din San Francisco, în decembrie 2011. Se văd chiar şi echipamentele "Racing Stripe M" din turneul St. Anger din 2003-2004.

Piesa "Enter Sandman" a revenit în actualitate şi a urcat în topurile reţelelor de streaming, după ce a apărut în noua reclamă la automobilul Ford F-150 Raptor, una dintre rarele ocazii când Metallica îşi împrumuta piesa pentru o reclamă TV. Metallica şi-a adus în 2020 discografia pe serviciul de streaming Tidal şi a oferit indicii că lucrează la un nou album, ba chiar ar fi într-o fază avansată a înregistrărilor. Grupul a ţinut un concert caritabil "Helping Hands" tot în 2020 şi a reînregistrat piesa "Nothing Else Matters", în varianta orchestrală.

James Hetfield a ieşit de la reabilitare şi alături de Kirk Hammett a pregătit sute de idei de piese pentru noul LP.