James Hetfield şi Kirk Hammett au sute de idei de piese pentru un nou album Metallica

Perioada de izolare a făcut mulţi artişti să îşi regăsească creativitatea şi să compună muzică într-un ritm nemaivăzut până acum. Lars Ulrich, toboşarul Metallica a lăsat să se înţeleagă că trupa ar pregăti un album nou prin primăvară, iar James Hetfield şi Kirk Hammet au deja sute de idei de piese gata. Avem detalii în articol.

Cei 4 membri ai trupei Metallica au participat la un interviu SiriusXM pe 27 august, în cadrul emisiunii "Town Hall". Postul online de radio la care activează Howard Stern şi care a găzduit recent un concert Metallica i-a descusut pe artişti timp de mai bine de o oră via Zoom. Solistul James Hetfield a declarat că pandemia a adus mari probleme industriei HoReCa, dar şi celei muzicale. A vorbit şi despre faptul că artiştii au două ipostaze în viaţă: în turneu sau compunând muzică. A doua variantă a fost cea aleasă de metalişti.

Muzicianul s-a declarat încântat că a putut petrece mai mult timp acasă cu familia în Colorado, dar şi cu prietenii. A practicat activităţi la exterior şi s-a implicat în comunitatea locală, chemând lumea la grătar şi la excursii montane. Vă reamintesc că Metallica este prima mare trupă care face parte din proiectul Encore Drive-In Nights, cu o serie de concerte live difuzate la cinematografele drive in din SUA. Primul de acest gen a avut loc pe 29 august.

Hetfield a spus şi că a scris o sumedenie de versuri şi a compus riff-uri pentru noul album, "tone de material", pentru a îl cita exact. În acelaşi interviu, chitaristul Kirk Hammett a declarat că are peste 600 de idei pentru următorul album Metallica. Au trecut 4 ani de la "Hardwired... to Self-Destruct" şi e momentul pentru o nouă provocare. Aflăm că muzicienii au întâlniri săptămânale via apel video şi au discutat despre un nou disc. Nu pot să nu mă întreb dacă Hammett nu şi-a găsit cumva telefonul acela pierdut cu sute de riff-uri şi idei de piese (se întâmpla în 2014-2015).

Hammett nu a contribuit cu nici o piesă şi nu a avut input creativ la "Hardwired". Hetfield susţine că Kirk nu a fost prezent în studio pe durata înregistrărilor, având probleme personale. Între timp într-un alt interviu recent cu revista GQ, toboşarul Lars Ulrich a numit piesa care l-a făcut să vrea să fie într-o trupă. E vorba despre "It's Electric" de la trupa Diamond Head. Ulterior avea să o repete de mii de ori în subsolul său. De altfel Metallica a realizat un cover pentru "Am I Evil" de la Diamond Head în 1984.

Metallica a dezvăluit recent şi cu ce trupe s-a şicanat în anii '80 şi secretul longevităţii trupei. Grupul a concertat în România pe 14 august 2019, în faţa a zeci de mii de fani, pe Arena Naţională.