Metallica reînregistrează "Nothing Else Matters", în varianta orchestrală; Iată de ce

Metallica a lansat la finalul lunii august albumul "S&M2" şi rămâne în strânsă legătură cu reprezentaţiile orchestrale. Grupul şi-a anunţat intenţia de a reînregistra piesa "Nothing Else Matters" într-o variantă orchestrală. Proiectul are de-a face cu coloana sonoră a unui nou film Disney, "Jungle Cruise".

Lars Ulrich, toboşarul Metallica, a promis că va surprinde publicul cu o variantă orchestrală a celebrei piese din 1991. "Nothing Else Matters" se va auzi în această versiune pe coloana sonoră a filmului Disney "Jungle Cruise". Muzicianul le-a declarat celor de la Collider într-un interviu recent că trupa s-a reunit cu compozitorul James Newton Howard pentru acest proiect. Acest compozitor are la activ premii Emmy şi Grammy, lucrând la soundtrack-uri pentru filme ca "The Dark Knight" (alături de Hans Zimmer), "King Kong", "I Am Legend" sau "Water for Elephants".

Pe lângă compoziţiile pentru filme are şi colaborări muzicale pop sau rock cu nume ca Ringo Starr de la Beatles, Elton John, Neil Diamond şi Rod Stewart. E lesne de înţeles de ce toboşarul Metallica se declară atât de încântat de a lucra cu această legendă, care are şi 8 nominalizări Oscar. Iată spusele sale:

Totul a pornit de la Sean Bailey, director de producţie Disney, care e un fan rock dintotdeauna şi unul dintre cei mai prietenoşi, generoşi şi calzi oameni pe care îi vei găsi în industria muzicală. El a fost întotdeauna fan Metallica şi ne-am cunoscut destul de bine. Soţia mea şi cu mine suntem mari fani Disney, deci e o mare prietenie aici şi el întotdeauna a căutat potrivirea sau un mod în care Metallica să contribuie la un proiect al lor. Acesta pare a fi cel potrivit, cu Sean conducând "cavaleria", iar James Newton Howard având reputaţia sa deosebită.

"Jungle Cruise" este viitorul mega proiect Disney, care îl are pe Dwayne Johnson (The Rock) în distribuţie, alături de Emily Blunt. Ar trebui să debuteze în cinematografe pe 30 iulie 2021 şi este regizat de către Jaume Collet-Serra. Spune povestea marinarului Frank Wolff (jucat the Dwayne Johnson) şi a cercetătorului Dr. Lily Houghton, care călătoresc din Londra în jungla amazoniană. Frank va fi ghidul său prin junglă, într-o barcă numită La Quila. Este un fel de "Indiana Jones" combinat cu "Tomb Raider" într-o variantă pentru copii.

Am aflat recent că Metallica a confirmat recent că are sute de idei de piese noi, pentru un viitor album.