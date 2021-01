Mihai de la 3 Sud Est, despre lupta cu COVID-19: "Printr-un miracol am scăpat"

Vindecat de COVID-19 și externat din spital, Mihai Budeanu a povestit în cadrul emisiunii Vorbește Lumea care au fost simptomele sale și cum a evoluat boala. Artistul a confirmat la PRO TV că a avut o formă foarte gravă a infecției cu SARS-CoV-2, medicii dându-i 5% șanse de supraviețuire.

Nu a avut simptome grave de la început, crezând inițial că e doar o răceală. Starea sa se înrăutățea, însă, de la o zi la alta.

"Prima dată am zis că e o simplă răceală, n-am dat importanță, am dat cu paracetamol, ca toată lumea, dar pe zi ce trecea, mă simțeam tot mai rău. M-am dus, am făcut un control, am făcut testul acela rapid, și am ieșit pozitiv. Am chemat și salvarea după aceea și, într-adevăr, și testul PCR a ieșit pozitiv

Starea mea s-a agravat de la o zi la alta. Oxigenul începea să scadă tot mai mult, și atunci am zis <<Gata, trebuie să merg la spital>>. Și în ziua aceea am chemat salvarea."