The Scorpions urează Crăciun Fericit fanilor cu un mesaj video special

The Scorpions a lansat un nou mesaj video pentru fani, în care le urează acestora Crăciun Fericit şi un an nou mai bun. În acelaşi timp solistul Klaus Meine şi chitaristul Rudolf Schenker, dar şi Matthias Jabs au cântat un fragment din piesa "What a Wonderful World" a lui Louis Armstrong.

Componenţii legendarei formaţii The Scorpions au dorit să ureze fanilor un mesaj de sărbători fericite, un an nou mai bun şi şi-au exprimat nerăbdarea de a se revedea cu fanii cât mai rapid, poate chiar în 2021. Am auzit şi un cover "Jingle Bells" cântat la un instrument ciudat, care pare să fie un psalter. Acesta este un instrument cu coarde din familia zither-urilor şi provine din Germania. După acel segment de urări de Crăciun , solistul Klaus Meine şi chitariştii Rufold Schenker şi Matthias Jabs au transmis un scurt mesaj fanilor.

Au declarat că sunt bucuroşi că sunt sănătoşi şi că speră să plece în turneu în curând. Ne urează şi un 2021 mai bun şi au cântat un scurt cover după melodia lui Louis Armstrong "What a Wonderful World". Scorpions au intrat în studio recent, la Peppermint Park Studios din Hanovra, unde au început înregistrarea unui nou album de studio. Acesta ar putea sosi chiar în 2021 şi este primul material discografic de la cel din 2017, "Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads", atât o compilaţie de hituri, cât şi o colecţie de materiale noi.

Iniţial LP-ul cel nou trebuia înregistrat în Los Angeles, cu producătorul Greg Fidelman, dar pandemia a pus totul pe hold. Fidelman e cunoscut pentru albumele la care a lucrat în ultima vreme cu Slipknot şi Metallica, dar a contribuit şi la acest disc via Zoom. Klaus Meine a declarat pentru Talking Metal că noile piese au un vibe old school de "Blackout" şi "Love at First Sting", sau chiar "Lovedrive". Muzicienii au încercat să invoce acele sentimente şi amintiri asociate epocii respective.

De această dată nu vor exista şi compozitori din afara trupei, faţă de albumul din 2015, "Return to Forever", care a fost în bună parte compus de producătorii Mikael Nord Andersson şi Martin Hansen. Albumul din 2017 a marcat şi ultima apariţie în componenţa Scorpions a toboşarului James Kottak, înlocuit în septembrie 2016. El a fost înlocuit de Mikkey Dee, cunoscut pentru cariera de la Motorhead.

În luna mai 2020 am aflat o teorie a conspiraţiei care spunea că CIA ar fi compus piesa "Wind of Change" pentru a destabiliza URSS.