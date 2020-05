CIA ar fi compus piesa Scorpions "Wind of Change"; Solistul Klaus Meine neagă vehement

Dacă v-aţi plictisit de teorii ale conspiraţiei legate de 5G şi de Covid-19, azi avem o teorie din industria muzicală. Nu vine de la un ageamiu, ci de la jurnalistul de la The New Yorker, Patrick Radden Keefe. Acesta a petrecut ani buni investigând teoria că piesa Scorpions "Wind of Change" ar fi fost compusă de către CIA. Avem detalii şi o dezminţire în articol.

Melodia "Wind of Change" a fost lansată în ianuarie 1991. A fost înregistrată pentru albumul 11 al celor de la Scorpions, "Crazy World". Piesa a fost compusă şi scrisă de către solistul trupei, Klaus Meine, care s-a declarat inspirat de atmosfera din URSS în perioada perestroika. Single-ul a devenit un imn global imediat după lovitura eşuată de stat din 1991, care a dus la prăbuşirea Uniunii Sovietice. A urcat imediat în topuri în Germania, fostele state URSS şi toată Europa, dar şi în SUA şi UK. Cu peste 14 milioane de unităţi vândute global, acesta este unul dintre cele mai populare single-uri din lume. Trecând la conspiraţie, o nouă serie de podcasturi care îl are ca gazdă pe jurnalistul Patrick Radden dezvăluie că în spatele piesei fenomen de la Scorpions ar fi de fapt... CIA. Podcastul a debutat pe 11 mai pe Spotify, iar Radden a discutat cu foşti agenţi CIA şi oameni din industria muzicală pentru a corobora zvonurile auzite. Jurnalistul de la The New Yorker a realizat aproape o sută de interviuri în 4 ţări, cu rockeri şi spioni, încercând să afle dedesubturile hiturilor rock din perioada Războiului Rece. CIA a sponsorizat fenomene culturale în anii '50 şi '60, plătind pentru filmul lui George Orwell "1984", dar şi pentru "Animal Farm". A sponsorizat turneul european al Boston Symphony Orchestra şi ar fi organizat experimente cu LSD la care participase infamul Charles Manson. Imediat după apariţia podcastului, solistul Klaus Meine a negat tot, afirmând următoarele: E ciudat, în cele mai năstruşnice vise ale mele nu mă pot gândi cum o piesă ar avea legătură cu CIA. Nu am auzit asta niciodată. Sunt foarte surprins. Cineva vrea să îşi asume meritele pentru piesă? E o poveste interesantă, e o idee bună pentru un film, ar fi cool. Dacă CIA avea o piesă pentru a o trimite unui muzician şi... să o lanseze în spatele Cortinei de Fier, ar avea sens. Pe de altă parte, subliniază puterea muzicii, într-un mod uriaş. Deodată jumătate de Rusie fluiera "Wind of Change" şi nu ştia de ce. Meine insistă că a compus piesa după ce a rămas şocat de primirea publicului din Moscova la un concert all star cu Bon Jovi, Motley Crue şi Ozzy Osbourne în 1989. Jurnalistul Patrick Keefe pe de altă parte are o sursă în cadrul CIA care s-ar fi lăudat că agenţia a compus melodia pentru rockerii nemţi, accelerând prăbuşirea URSS şi sfârşitul Războiului Rece. Rolul era de a infiltra valorile vestice în Est. Puteţi asculta podcastul aici.