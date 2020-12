Eminem lansează un album surpriză, "Music to be Murdered By: Side B"; Include o colaborare cu Dre

Se pare că zvonurile despre un album surpriză lansat de Eminem pe final de 2020 au fost reale. Mai mult decât atât, e reală şi colaborarea cu Dr. Dre pentru prima oară după aproape un deceniu. Slim Shady a lansat pe 18 decembrie albumul surpriză, "Music to be Murdered By: Side B", o completare pentru LP-ul lansat la început de an. Piesele se ascultă în articol şi avem detalii despre acest disc tot acolo.

Albumul nou "Music to be Murdered By: Side B" s-a viralizat din două motive: scuzele pe care Eminem i le cere Rihannei şi diss-urile pentru unii muzicieni, ca Snoop Dogg de exemplu. Anul 2020 a început cu un release surpriză, "Music to be Murdered By" şi se încheie pentru Em cu continuarea sa şi extinderea materialului discografic cu un nou set de emoţii şi senzaţii de alienare după izolare. Shady cântă mult despre felul în care priveşte lumea din spatele unui gard înalt, în Franţa, înconjurat de paparazzi sau modul în care se holbează la tavan şi scrie obsesiv rime.

Aflăm că Slim a petrecut poate prea mult timp pe Internet în perioada pandemiei şi că abia aştepta să scape de "clovnul de la Casa Albă". Poate cel mai interesant moment de LP este cel în care Eminem se scuză faţă de Rihanna la un deceniu după ce i-a luat apărarea lui Chris Brown în scandalul de abuz fizic contra lui RiRi. Shady a recunoscut în versuri şi că a mers prea departe cu aluziile la atentatul din Manchester de la concertul Arianei Grande, dar de această dată nu îşi cere scuze, ci "ameninţă" şi cu glume legate de bombele puse la Maratonul din Boston cu câţiva ani în urmă.

Eminem are şi ceva de împărţit cu rapperii de pe Soundcloud şi chiar cu modul şoptit în care cântă Billie Eilish, pe piesa "Kamikaze". Evident Coronavirusul are un loc special pe acest nou disc, iar în special piesa "Gnat" tot pune în paralel versurile virale ale lui Marshall cu simptomele bolii numărul 1 a momentului. Pe "Tone Deaf" se aduce în discuţie "cancel culture" şi apare şi o aluzie la Bill Cosby, cu zecile sale de agresiuni sexuale, în vreme ce relaţia cu Mariah e adusă în discuţie pe "These Demons" prin versul "what rhymes with Pariah?".

Pe track-ul "Zeus" auzim şi un neaşteptat call out pentru Snoop Dogg, dar nimic dus la extrem. Pe aceeaşi piesă apar şi aluzii la Drake, dar şi la Machine Gun Kelly şi la fetele naive care sunt fanele sale. Aşteptările erau uriaşe cu privire la colaborarea cu Dr. Dre, pe piesa "Guns Blazing", care face abuz de sample coral şi un aer de R&B. Deşi fundalul este agresiv, vocea suavă a lui Sly Paper face totul prea romantic pentru a fi muşcător.

Concluzia e că Eminem rămâne cât se poate de relevant, cu 16 piese noi, negative perfecte şi jocuri de cuvinte cu un diss pentru fiecare muzician mare al momentului.