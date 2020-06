Eminem a dezvăluit cine sunt rapperii săi preferați din toate timpurile

Fericiți cei care au cont de Twitter și pot prinde astfel de momente de "cultură muzicală". Ei bine, într-o postare pe platforma de social-media, Eminem a expus o nouă listă a celor mai buni rapperi, în opinia sa.

Eminem nu este la prima listă de acest gen. Artistul a enumerat câțiva dintre artiștii săi preferați în piesa "Till I Collapse" de pe albumul "The Eminem Show", lansat în 2002. Printre rapperii enumerați de Eminem în piesă se găsesc Reggie [Redman], Jay-Z, 2Pac, Biggie, André (OutKast), Jada, Kurupt și Nas. Acum, 18 ani mai târziu, a oferit o actualizare, deși într-o formă fără rimă.

Discuția despre cei mai buni rapperi a pornit de la un youtuber. Acesta a postat pe internet un filmuleț în care le trimitea mesaje unora dintre cei mai cunoscuți rapperi (30 la număr), întrebându-i care este, în opinia lor, cel mai bun? Eminem a ales să răspundă public, pe contul său de Twitter:

"Pentru mine, în nicio ordine anume..wayne, pac, royce, jay, redman, treach, g. rap, biggie & king crook….Plus redman, LL, nas, joyner, kendrick, cole, andre, rakim, kane…"

Șase nume de pe lista "originală" și-au menținut poziția. Excepțiile sunt Jadakiss și Kurupt, care au intrat într-un con de umbră în ultimul deceniu. Printre noile adăugări se numără veterani precum Kool G Rap, Big Daddy Kane, Rakim, Treach of Naughty by Nature și LL Cool J. Eminem l-a menționat și pe colaboratorul Royce da 5'9", pe rapperii "actuali" Lil Wayne, Kendrick Lamar și J. Cole, și a atras atenția asupra unor nume mai puțin cunoscute ca Joyner Lucas și Crooked I aka KXNG Crooked.

For me, in no particular order... Toss up between wayne, pac, royce, jay, redman, treach, g. rap, biggie & king crook.... — Marshall Mathers (@Eminem) June 14, 2020

Plus redman, LL, nas, joyner, kendrick, cole, andre, rakim, kane... — Marshall Mathers (@Eminem) June 14, 2020

În altă ordine de idei, Eminem ar fi trebuit să fie în turneul de promovare a albumului "Music to Be Murdered By", însă pandemia de coronavirus i-a pus bețe în roate. Cu toate acestea, artistul a găsit modalități de a-și ocupa timpul. A donat spitalelor din Detroit porții de paste cu eticheta "Mom's Spaghetti", a găzduit o petrecere de audiție a albumului "The Marshall Matters LP" și a prins un intrus ce i-a invadat sufrageria.