Dr. Dre a finalizat un nou album, are o piesă cu Eminem pe LP

Dr. Dre a devenit definiţia succesului în rap, evoluând la statutul de mogul muzical asociat căştilor Beats. În ultimii ani nu a mai lansat albume atât de des, preferând latura de producător şi de om de afaceri a carierei sale, dar iată că revine şi pe scena muzicală. Artistul ar avea un nou disc pregătit, care include o mult aşteptată colaborare cu Eminem.

Aluziile la un nou LP de la Dre au apărut recent de la un rapper din Detroit pe numele său Page Kennedy. Page a postat pe Twitter pe 16 noiembrie un indiciu că ar fi ascultat deja al patrulea album de studio al lui Dre. Acesta ar fi primul din 2015 încoace, când a lansat "Compton". Apoi Kennedy a confirmat un featuring cu Eminem la întrebarea unui fan pe aceeaşi reţea de socializare. "Compton" a fost axat în bună parte pe colaborări, incluzând numai nume mari, de la Kendrick Lamar la Eminem şi de la The Game la Snoop Dogg.

Cu 5 ani în urmă Dr. Dre îi dădea o şansă şi lui Anderson .Paak, aflat la început de carieră şi ajuns nume mare între timp. În 2020 rapperul a decis să ofere pentru prima oară pe reţelele de streaming primul său album solo, "The Chronic". El debuta în 1992 şi a fost pus pe Spotify, Apple Music şi YouTube Music pentru a sărbători "4.20", dată la care lumea celebrează cultura ganja şi cannabis-ul. "Compton", albumul din 2015 a fost un soi de coloană sonoră pentru filmul "Straight Outta Compton", deci practic nu prea am mai văzut un album creat special pentru ascultători cam de 2 decenii.

Precedentul release fusese "2001", lansat în 1999. Fanii adevăraţi ai lui Dre aşteaptă de o veşnicie legendarul album mereu anulat şi amânat "Detox", la fel cum fanii lui Lil Wayne încă au aşteptat albumul "The Carter V" o bună perioadă de timp. Surse din industrie afirmau în 2019 că încă se lucrează la "Detox" şi că ar fi un sequel la "Compton".

Dr. Dre a colaborat în ultimii ani cu Eminem, inclusiv pe noul abum "Music to be Murdered By", dar şi cu Xzibit, Busta Rhymes şi cu Quavo de la Migos. Eminem a apărut în 2020 pe o piesă alături de Kid Cudi, "The Adventures of Moon Man & Slim Shady", iar în martie a lansat o piesă alături de Jessie Reyez, "Coffin". Artistul începuse anul cu o reprezentaţie la gala Oscar 2020.