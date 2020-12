Monica Anghel și Sonia Mosca, două voci mărețe unite de finala X Factor 2020

"Am primit un telefon și mi s-a spus că Sonia vrea să cânte cu mine. Și m-am bucurat foarte tare. (..) Sonia este o fată venită din Italia, pe care eu am văzut-o întâmplător pe Facebook, și m-a lăsat fără cuvinte. Am venit să cânt împreună cu ea. Pentru că și-a dorit foarte mult să cânte cu mine, am ales eu ce să cântăm împreună. Este o piesă care nu s-a cântat în duet de către două femei, până acum, și sunt convinsă că o să iasă un moment extraordinar de frumos, emoționant, de excepție din punct de vedere artistic, tehnic, de toate", a declarat Monica Anghel.