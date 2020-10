Ascultă noul single Pearl Jam, "Get It Back" - AUDIO

Cu un album proaspăt lansat, Pearl Jam scoate pe piață un single ce nu are legătură cu discul "Gigaton". Piesa se numește "Get It Back" și este disponibilă pe platformele de streaming.

Pearl Jam a lansat pe piață o nouă melodie, "Get It Back", ce a fost inclusă până de curând doar pe compilația "Good Music to Avert the Collapse of American Democracy Vol. 2". Pe acest material, făcut disponibil pe Bandcamp pe 2 octombrie doar pentru 24 de ore, se regăseau nu mai puțin de 77 de melodii, la care au contribuit artiști și trupe ca Arcade Fire, Phoenix, Fleet Foxes, Jenny Lewis, The War on Drugs, Little Dragon și Big Boi. Toate veniturile din vânzările acestui disc au fost direcționate către Voting Rights Lab, o organizație nepartizană care își propune să "asigure, să protejeze și să apere dreptul de vot al fiecărui cetățean american."

AUDIO: Pearl Jam - "Get It Back"

Pearl Jam pregătește pentru perioada următoare un concert online prin care va fi marcată aniversarea a 30 de ani de la primul show al formației. Pe 22 octombrie, trupa va face disponibil online, exclusiv pe nugs.tv., un show de 3 ore filmat în aprilie 2016 la Philadelphia’s Wells Fargo Center. În cadrul acestui concert, trupa interpretează 32 de piese, inclusiv întregul album "Ten" și cover-uri inedite după Pink Floyd, Neil Young și The Who.

În luna martie, la debut de pandemie, Pearl Jam lansa albumul "Gigaton", ce încheia o pauză discografică de 7 ani. Discul s-a plasat pe prima poziție în topul US Top Rock Albums, pe poziția a 5-a în topul general Billboard 200 și pe poziția a 6-a în UK Albums. Produs de John Evans, materialul a inclus piesele "Dance of the Clairvoyants", "Superblood Wolfmoon", "Quick Escape" și "Retrograde".

În 2017, trupa Pearl Jam a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame. Formația a primit această distincție după o singură nominalizare, în primul an în care a devenit eligibilă. În același an au fost introduși în Rock and Roll Hall of Fame și Tupac Shakur, Yes, Joan Baez, Electric Light Orchestra și Journey.