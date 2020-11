Bon Jovi va susține un concert online, cu vizionare gratuită - TEASER: "On A Night Like This"

Bon Jovi va marca lansarea noului album "2020" cu un concert online. Intitulat "On A Night Like This", show-ul va fi cu vizionare gratuită și avea un setlist ce va cuprinde toate piesele de pe discul proaspăt lansat.

Pandemia a pus bețe în roate turneului de promovare a albumului 2020, dar asta nu înseamnă că fanii formației vor duce lipsa clasicului concert de lansare. Formația s-a pliat pe trendul acestui an atipic și a programat un livestream care să marcheze apariția celui de-al 15-lea material de studio Bon Jovi.

Pe 27 noiembrie, de la 6 p.m. ET, respectiv pe 28 noiembrie, de la 1 a.m., ora României, Bon Jovi va susține live show-ul "On A Night Like This". Acesta va fi transmis pe pagina de Facebook a formației și va fi cu vizionare gratuită.

Pentru ca acest concert să poată avea loc, membrii formației au respectat protocolul impus de pandemie și s-au testat pentru COVID-19. Chiar în teaser-ul publicat de formație pe Twitter îl putem vedea pe Jon Bon Jovi făcând un test PCR.

VIDEO TEASER: "On A Night Like This" - Bon Jovi

On A Night Like This - Bon Jovi 2020 is only one week away! Don't miss the premier next Friday at 6p ET at https://t.co/HzGtyyI95A pic.twitter.com/TmtmJCelWO — Bon Jovi (@BonJovi) November 20, 2020

Albumul "2020", pe care formația îl va interpreta în întregime în cadrul livestream-ului "On A Night Like This", a fost lansat pe 2 octombrie. Discul include piese cu tematică politică și socială, în perioada pandemiei Jon Bon Jovi compunând două melodii suplimentare, ce nu ar fi intrat pe LP dacă lansarea lui nu ar fi fost amânată din mai în octombrie. Piese compuse de solist în izolare se numesc "Do What You Can", un single ce vorbește despre puterea de a merge înainte atunci când pandemia devine apăsătoare, și "American Reckoning", o piesă de protest ce vine în sprijinul mișcării Black Lives Matter.

"Sunt foarte încântat de rezultat. Am scris niște piese care sunt foarte diferite de ce ați auzit până acum. Nu vă așteptați la melodii de genul "[You Give Love a] Bad Name". Acesta este un album de conștientizare socială. Una dintre piese e despre veteranii cu PTSD; o alta este despre incidentele din Ohio și Texas. Sunt piese despre subiecte cu greutate," detalia Jon Bon Jovi înaintea lansării albumului.

"2020" conține 10 piese în varianta standard și 13 în cea deluxe, toate produse de Jon Bon Jovi împreună cu John Shanks. Albumul a urcat până pe poziția a treia în US Top Rock Albums (Billboard) și până pe locul 5 în UK Albums (Official Charts Company).