Delia este vocea unui personaj din desenele animate "Aventurile Fraților Urși: Filmul"

Pe 21 noiembrie, Cartoon Network a lansat filmul animat "Aventurile Fraților Urși", iar Delia Matache a dublat vocea unuia dintre personaje. Găsești mai multe detalii în articol.

Delia nu ratează nicio oportunitate de a ajunge la inimile fanilor mici și mari. De la piese de succes, videoclipuri cu milioane de vizualizările, până la postul de jurat în emisiuni de talente și divertisment, artista mai bifează o reușită în CV-ul său artistic. Delia a interpretat-o pe Văcuța Melodramatică, unul dintre personajele care se alătură celor trei frați urși, Grizz, Panda și Ice Bear.

"Prietenii de la Cartoon Network m-au invitat să dau voce unui personaj din noul film animat <<Aventurile Fraților Urși: Filmul>>. Must See! O să mă puteți auzi în postura Văcuței Melodramatice", a scris Delia pe contul de Instagram.

Produs de Cartoon Network Studios și realizat de Daniel Chong, pe baza unei povești scrise de Mikey Heller and Kris Mukai, "Aventurile Fraților Urși: Filmul" prezintă aventura extraordinară a celor trei frați, care-i va conduce către noi prietenii, petreceri memorabile, dar și numeroase pericole.

În momentul în care pasiunea celor trei fraţi urşi pentru camionetele cu mâncare şi videoclipuri virale scapă de sub control, aceasta atrage atenţia agentului Trout (n.r. "Păstrăv") de la Controlul Faunei Sălbatice. Trout pornește într-o misiune crudă: aceea de a-i separa pe cei trei fraţi unul de celălalt şi a restabili "ordinea naturală". În faţa acestei ameninţări, Grizz decide că există un singur lucru pe care îl pot face - să se mute în Canada.

Pelicula are la bază serialul animat "Aventurile Fraților Urși", ce a avut premiera în 2015. La rândul său, acesta este bazat pe benzile desenate "The Three Bare Bears". Serialul a fost distins cu numeroase primii, precum BAFTA Children’s Award, Premiul Juriului pentru cel mai bun serial TV la Festivalul Internaţional de Film de Animaţie de la Annecy şi mai multe premii Annie.

VIDEO: Delia la înregistrări pentru "Aventurile Fraților Urși: Filmul"