X Factor 2020 a continuat vineri seară cu cea de-a 11-a rundă de audiții

Începând cu această săptămână, X Factor le aduce românilor porție dublă de show. Joi, pe 12 noiembrie, am asistat la o nouă ediție și am cunoscut noi concurenți ce vor să câștige marele premiu. În seara de vineri, pe scena emisiunii s-au auzit alte voci remarcabile.

Despre echipele X Factor 2020:

Loredana va antrena băieții sub 24 de ani, Delia se va ocupa de concurenții (fete și băieți) cu vârsta de peste 24 de ani, Florin Ristei este liderul grupurilor, iar Ștefan Bănică le va lua sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani. Fiecare antrenor are disponibile 10 locuri în echipa sa.

Echipele de la X Factor România 2020 arată astfel:

Echipa Loredana: Adrian Petrache, Andrei Theodor, Robert Botezan, Arthur Horeanu, Denis Costea, David Adrian Ștefan, Iulian Selea

Echipa Delia: Otilia Gogu, Naomi Hedman, Alina Dincă, Sonia Mosca, Iulian Canaf, Kalon Rae, Lakeetra Knowles, Austin Hirth, Mehmet Dural

Echipa Florin Ristei: Super 4, Alfa Band, Oana & George Indru, Ioana & Diana Conta

Echipa Ștefan Bănică: Ioana Ardelean, Andrada Precup, Oana Velea, Ana Paula Rada Pantea, Melania Cuc, Alexandra Sîrghi, Marta Verrecchia, Andreea Dobre

Citește rezumatul ediției X Factor din 12 noiembrie:

Ilinca Dinu

Ilinca are 14 ani și este din București. Este pasionată de muzică de la o vârstă fragedă, impulsionată fiind și de nașa sa, cunoscuta Angela Similea. Ilinca a dezvăluit că un moment extrem de important în ceea ce privește muzica l-a reprezentat participarea la concursul New Wave din Rusia în 2016. Atunci și-a dat seama că munca ei a dat roade, mai ales după ce a avut o prestație în fața a 10 000 de oameni și s-a numărat printre cei 15 copii aleși dintre miile de participanți.

La X Factor, Ilinca a interpretat piesa "Am I The One" și se află pe lista de așteptare cu 3 DA, primiți de la Ștefan, Loredana și Delia.

"Ilinca, ai cântat cu pasiune. Tu ai o voce puternică, și piesa nu e deloc ușoară. Chiar dacă piesa originală este cântată pe stilul ăsta, puteai să faci mici excepții și să încerci să o aduci mai mult în lumea ta, pe vocea ta. În rest, mi-a plăcut", a sfătuit-o Loredana.

Demian Zoran

Demian este originar din Timișoara și are 21 ani. Concurentul a mărturisit că a avut de mic o slăbiciune pentru arte și a avut norocul să fie susținut de părinți în acest demers. A luat lecții de canto, pian și trombon și visul său este să ai aibă o carieră muzicală în adevăratul sens al cuvântului. În prezent, Demian este student la Conservatorul de Arte din Timișoara, secția canto clasic.

Demian nu este la primul concurs muzical, el participând în trecut și la Vocea României. De acolo a fost recunoscut de Loredana. Pe scena de la X Factor, concurentul a interpretat piesa "Human" și se află pe lista de așteptare cu 3 DA!

Iulian Selea

În vârstă de 21 de ani, Iulian este originar din Pitești și a venit la X Factor pentru a trăi o nouă experiență pe scenă. Tânărul este obișnuit cu astfel de concursuri. În trecut a participat la mai multe emisiuni, unde s-a remarcat datorită talentului și frumuseții lui. Acesta a făcut în trecut parte din trupa Maxim, proiect care în acest moment s-a terminat.

La X Factor, Iulian a cântat piesa "You Are The Reason" și i-a impresionat pe jurați. Merge direct în bootcamp cu 4 DA!

"Tu ești pentru X Factor, vocea ta este pentru X Factor. X Factor e pentru tine. Să știi că tu ai un DA imens din partea mea", a spus Delia.

Ioan Gasparovici

Ioan are 18 ani și vine din Brașov. Concurentul cântă atât cu vocea, cât și la diverse instrumente. Pasiunea lui pentru muzică este atât de puternică, încât a refuzat să îi asculte pe cei care se îndoiau de el. Astfel, și-a urmat visul și a venit la X Factor să îi cucerească pe jurați cu vocea sa. A reușit să facă acest lucru cu piesa "Yesterday" de la The Beatles. Ioan a primit 3 DA de la Ștefan, Delia și Loredana.

"Ioane, te-am ascultat și am descoperit sensibilitate. Am fost puțin dezamăgit că nu ai putea fi în echipa mea", a spus Ștefan Bănică.

Cristina Vasiu

Cristina se ocupă cu muzica de mai bine de 17 ani. A lansat o serie de piese, însă nu a gustat cu adevărat succesul. Concurenta a mărturisit că a venit la X Factor pentru că îi este dor de scenă, mai ales în această perioadă dificilă. Cristina a interpretat piesa "Oameni" a lui Marius Țeicu și a primit 3 DA.

"Îmi place simplitatea cu care ai venit, cu care ai cântat", a spus Ștefan Bănică.

Ioana și Diana Conta

Ioana și Diana sunt gemene, au 22 de ani și vin din Timișoara. Fetele sunt studente la Facultatea de Muzică. Cântă de când se știu, dar nu au mai urcat niciodată pe o scenă atât de mare. Cu toate acestea, Ioana și Diana au cucerit jurații cu piesa "Lovely" a lui Billie Elish și merg direct în bootcamp cu 4 DA.

"Ce înseamnă să fii suflet pereche", a comentat Loredana, impresionată de conexiunea dintre cele două fete.

Delia a ținut să menționeze alegerea muzicală. Jurata a fost încântată că fetele au ales o piesă fresh, care să se potrivească în show-ul X Factor.

Zorana Samson

Zorana Samson are 17 ani și este elevă la Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza". Concurenta a mărturisit că deși nu știe sigur dacă vrea să facă o carieră din muzică, își dorește să experimenteze cât mai multe domenii artistice pentru a-și da seama ce îi place cu adevărat.

Zorana a urcat pentru prima dată pe o scenă muzicală și i-a surprins plăcut pe jurați cu piesa "Toxic", varianta Melanie Martinez. Concurenta a primit 3 DA și se află pe lista lui Ștefan Bănică.

"Ești bombiță. Eu nu am mai auzit pe nimeni cu așa timbru", a spus Delia, adăugând că cineva trebuie să semneze urgent pentru Zorana la o casă de discuri.

Mehmet Dural

Mehmet are 33 de ani, este din Turcia și de profesie este muzician. A venit anul trecut în România și a rămas aici pentru că s-a îndrăgostit de țara noastră și de oamenii de aici. Când nu se află pe scene mari, Mehmet cântă în baruri, restaurante și bistrouri.

Mehmet a interpretat o piesă în limba turcă și i-a cucerit pe jurați. Aceștia au fost curioși să îl audă cântând și într-o altă limbă. Atunci, Mehmet a cântat melodia "Drumurile noastre", a primit 4 DA și merge direct în bootcamp.

"Nu te cunosc, dar te plac mult", i-a transmis Ștefan Bănică concurentului.

