Miley Cyrus anunţă albumul "Plastic Hearts", pe care îl va lansa în noiembrie

După ce Miley Cyrus a făcut aluzie la un album de coveruri Metallica, tânăra a anunţat un nou LP, care va sosi în curând. E vorba despre "Plastic Hearts", care va debuta în noiembrie şi duce discografia sa la 7 materiale. Avem detalii despre noua creaţie în articol.

Miley Cyrus va lansa pe 27 noiembrie albumul nou "Plastic Hearts", prefaţat de single-ul "Midnight Sky", care a debutat în luna august. Tânăra de 27 de ani a folosit un sample de voce a lui Stevie Nicks în acel single şi va aduce multiple influenţe old school pe noul său album. Şi coperta dezvăluită oficial este una retro-futuristă, amintind de anii '80, de epoca Tina Turner, Depeche Mode şi Modern Talking. Albumul trebuia să fie gata de ceva vreme, dar multe piese înregistrate au fost pierdute în incendiul care a distrus casa tinerei din California în noiembrie 2018.

Cyrus a perceput totuşi pierderea ca un pas în faţă, fiindu-i permis să se regăsească în această perioadă de pauză. Colaboratorii săi au păstrat totuşi "scheletul" acelui LP, sub formă de sample-uri şi înregistrări. Trebuia să rezulte o serie de EP-uri, care nu s-a mai concretizat. Fiecare înregistrare era una profund autobiografică, iar un capitol vital lipsea din cauza incendiului. Pe viitorul material vom regăsi şi coveruri live ale pieselor Blondie "Heart Of Glass" şi "Zombie" de la The Cranberries.

Au trecut 3 ani de când Miley a lansat ultimul său disc, "Younger Now", în septembrie 2017. De atunci viaţa artistei s-a schimbat radical, după ce s-a căsătorit şi a divorţat de Liam Hemsworth. Până să vină albumul ne întrebăm cum va suna acea colecţie de coveruri Metallica pe Miley a anunţat-o recent într-un interviu. Deja auzisem cum sună "Nothing Else Matters" live la Glastonbury în 2019. Muziciana de 27 de ani are o lună noiembrie ocupată. Pe 7 noiembrie va participa la Rock and Roll Hall of Fame Virtual Induction, difuzată pe HBO.

Pe 8 noiembrie au loc premiile MTV Europe Music Awards, la care fiica lui Billy Ray Cyrus are câteva nominalizări. Alte isprăvi recente ale artistei includ o apariţie la podcastu lui Joe Rogan şi apariţia în scaunul de regizor al videoclipului piesei "Midnight Sky". În septembrie am putut asculta şi un cover realizat de Cyrus pentru track-ul lui Billie Eilish "My Future".