Ana Morodan și Codin Maticiuc au indicat-o corect pe Elena Băsescu în rolul Unicornului la Masked Singer Romania pe 9 octombrie 2020. Vezi momentele în clipurile video din articol.

Vineri seara, emisiunea Masked Singer România a continuat la PRO TV cu două demascări surprinzătoare. În prima parte a ediției din 9 octombrie au cântat Căpcăunul, Unicornul, Vulpoiul și Corbul. Până la dezvăluirea Elenei Băsescu, trecem în revistă primele personaje clasate în urma votului.

Căpcăunul la Masked Singer România - "Iguana" (INNA)

Căpcăunul a cântat "Iguana", piesă din repertoriul detectivului INNA, iar publicul a indicat că sub mască s-ar ascunde Irina Rimes, idee la care a marșat și artista de la Global Records. Horia a bănuit-o pe Lidia Buble, dar nu a exclus-o nici pe Fata Zurli. Ana Morodan a indicat-o pe Laura Cosoi, iar Codin a considerat că ar fi vorba de Antonia.

Corbul la Masked Singer România - "Just a Gigolo/I Ain't Got Nobody"(Louis Prima)

Venind dintr-o familie de profesori, Corbul nu a ajuns funcționar public, ci a ales să cânte la vioară și apoi la chitară, fără a-și deschide pliscul să-și deconspire identitatea. În ediția de vineri, am aflat că a devenit specialistul în computere și cam atât. Mugur Mihăescu a fost bănuiala publicului. Inna a considerat interpretarea drept "foarte actoricească", iar Ana a renunțat la varianta Pepe pentru Alex Velea. "De departe e cea mai enigmatică mască", a considerat Brenciu, bănuindu-l pe Mihai Petre. Inna a rămas cu opțiunea Emil Rengle, iar Codin s-a gândit la Andi Moisescu.

Vulpoiul la Masked Singer România - "We Will Rock You" (QUEEN)

Vulpoiul a cântat "We Will Rock You" (QUEEN), iar Horia Brenciu a considerat că Dan Helgiuc, un mare fan QUEEN, ar purta de fapt costumul. Ana Morodan a rămas în zona trupei "Spitalul de urgență", dar a indicat celălalt membru, pe Vali Crăciunescu. Publicul a transmis însă că ar fi vorba de Tudor Chirilă.

Elena Băsescu / Unicornul la Masked Singer România - "Visele" (Irina Rimes)

De sub costumul de unicorn a cântat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ana Morodan fusese prima care o bănuise, dar și Codin Maticiuc, prieten cu Elena, o avea în dosarul de detectiv.

"A fost o propunere șocantă, m-au ademenit cu costumul", a spus Elena Băsescu, mărturisind că și-a ales unicornul fiind preferat de fetițele ei. A ținut secretă participarea, doar fostul președinte știind că merge la Masked Singer România.