Care vor fi invitații speciali ai galei Rock & Roll Hall Of Fame 2020

Ediția din 2020 a galei Rock & Roll Hall Of Fame va putea fi urmărită pe HBO și HBO Max. La gală vor participa artiști precum Bruce Springsteen, Miley Cyrus și St. Vincent, organizatorii anunțând o listă lungă de invitați.

Pentru prima dată în istoria Hall of Fame, introducerea artiștilor în panteonul muzicii rock se va desfășura fără o ceremonie cu public. Rock & Roll Hall of Fame își anulează ceremonia de introducere în direct în favoarea unei difuzări speciale pre-înregistrate, ce va fi transmisă sâmbătă, 7 noiembrie, pe HBO. Acest demers vine după ce, anterior, gala live fusese amânată din 2 mai pentru 7 noiembrie.

La eveniment vor participa mulți dintre artiștii de top ai industriei, nume precum Bruce Springsteen, Miley Cyrus, St. Vincent, Dave Grohl, Sean “Diddy” Combs, Ringo Starr, Jennifer Hudson, Alicia Keys, Gwen Stefani și mulți alții.

Invitații speciali ai galei Rock & Roll Hall Of Fame 2020

Artiștii ce vor fi introduși anul acesta în Hall Of Fame sunt Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G. și T-Rex.

"Suntem onorați că putem fi împreună cu acest distins grup de muzicieni și artiști și să celebrăm clasa din 2020 a artiștilor ce vor fi introduși în Rock and Roll Hall of Fame. Deși programul de anul ăsta va fi diferit de cele din alți ani, suntem nerăbdători să recunoaștem impactul lor asupra industriei muzicale, a fanilor și a următoarei generații de artiști", a declarat Joel Peresman, Președintele și CEO-ul Rock And Roll Hall of Fame Foundation.

Ceremonia de introducere în Rock & Roll Hall of Fame ar fi ajuns la cea de-a 35-a ediție și ar fi trebuit să aibă loc la Cleveland Public Hall, o sală polivalentă din Cleveland.

Organizatorii Rock Hall au anunțat, de asemenea, că ceremonia de introducere din 2021 se va muta în toamnă și va avea loc în Cleveland.

În timpul pandemiei, Rock & Roll Hall of Fames a căutat să-i distreze pe fanii muzicii și a încărcat pe YouTube sute de videoclipuri din ceremoniile anterioare de introducere. Există atât imagini cu momente muzicale, cât și clipuri în care sunt prezentate discursurile artiștilor.