Jerry Cantrell (Alice in Chains) l-a celebrat pe James Hetfield cu ocazia zilei de naștere

Pe 3 august, James Hetfield a împlinit 57 de ani, iar evenimentul a fost sărbătorit atât de fani, cât și de colegi de breaslă. Jerry Cantrell, fondatorul și chitaristul Alice in Chains, i-a adus un omagiu solistului Metallica. Mai multe detalii în articol.

Jerry Cantrell a colaborat de-a lungul timpului cu nume impresionante din industria muzicală (Ozzy Osbourne, The Cult, Pearl Jam sau Danzing). Cu toate acestea, o singură persoană a reușit să ocupe un loc cu adevărat special în panteonul muzical al lui Cantrell - James Hetfield. Astfel, cu ocazia zilei de naștere a solistului metal, Cantrell a ținut să spună câteva cuvinte de laudă și să explice de ce va fi mereu emblema sa muzicală.

"Ceea ce-l face pe James să fie un solist atât de grozav este prezența sa fizică. Nimeni altcineva nu impune același tip de respect și atenție fără să fie arogant sau egocentric. Pentru el, totul este despre muzică; despre distracția, celebrarea și legătura cu fanii. Și asta, pentru mine, este cu adevărat inspirator. Mai ales că a făcut acest lucru de atât de mult timp și mereu a fost la înălțime și continuă să caute un sens mai profund", a declarat Jerry Cantrell pentru publicația Metal Hammer.

Jerry Cantrell a subliniat că Metallica a fost "un lucru uriaș" pentru el și pentru alte trupe de hard rock sau metal din lume. Când a fost întrebat dacă Hetfield va rămâne în istorie drept o "emblemă rock", acesta a răspuns:

"Deja este. El este <<Nașul>>"

Hetfield a cântat de câteva ori cu Alice in Chains în urmă cu mai bine de un deceniu. A interpretat "Would?" în timpul festivalului Rock Am Ring din Nürburgring, Germania, precum și în Warfield din San Francisco.