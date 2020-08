James Hetfield este onorat că Muzeul Petersen îi expune mașinile, chiar dacă îi este dor "să fie în preajma lor"

Între James Hetfield și mașinile lui de colecție este o legătură emoțională foarte puternică. Pentru vocalistul Metallica, ele sunt o formă de libertate și expresie a pasiunii celor care le-au creat, într-un mod similar putând fi descrisă și relația sa cu muzica.

Nu e de mirare, astfel, că donația pe care acesta a făcut-o în 2019 Muzeului Petersen a fost una bine cumpănită. Hetfield și-a dorit ca toate cele 10 mașini din colecția "Reclaimed Rust" să rămână în această formă, fiind foarte important pentru el ca automobilele respective să nu ajungă la proprietari diferiți printr-o eventuală licitație.

Sunt extrem de recunoscător pentru faptul că Muzeul Petersen a putut să preia întreaga mea colecție. Ăsta era unul dintre lucrurile care m-ar fi dezamăgit, că mașinile ar fi putut intra la licitație și apoi ar fi ajuns la proprietari diferiți și nu ar mai fi fost toate împreună, nu ar mai fi făcut parte dintr-o colecție. Cred că s-a aflat cât de important era lucrul ăsta pentru mine și s-au oferit să ia întreaga colecție. Am fost încântat. În ce privește prestigiul Muzeului Petersen și faptul că am o colecție de mașini acolo, asta e o onoare uriașă. Chiar este", a declarat James Hetfield.

"Am avut o viziune, ca la un moment dat să nu mai fie nevoie să am grijă de aceste mașini... când ai aceste mașini, ele ajung să te dețină pe tine . E nevoie de mult timp și mult efort să menții aceste mașini într-o stare bună, funcțională. Urma ca fie să le scot la licitație, fie să le donez. Ceea ce s-a și întâmplat, de fapt.

Pe 28 iulie a fost lansată cartea "Reclaimed Rust: The Four-Wheeled Creations Of James Hetfield", în care sunt prezentate mașinile rare, făcute pe comandă, ale vocalistului, precum un Voodoo Priest bazat pe modelul Lincoln Zephyr din 1937 și un Ford din 1936 numit Iron Fist.

Întrebat de MotorTrend dacă îi este dor de vreo mașină din colecția sa, Hetfield a mărturisit cu sinceritate că și-ar dori să le mai poată conduce pe unele dintre ele.

"Pot să mă uit la ele în carte în fiecare zi. Dar da, mi-e dor să conduc anumite mașini și pur și simplu să fiu în preajma lor, dar, știi cum e, și-au îndeplinit scopul. Am avut oportunitatea de a fi creativ. Am putut să ajut alți oameni să fie creativi, persoane ca Robert Roling și Scott Mugford și Josh Mills, the De Leys [persoane care au contribuit la realizarea design-ului pe comandă]. (...) Acum pot admira aceste mașini și alte persoane."