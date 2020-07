Corey Taylor a lansat două piese noi de pe primul său album solo, "CMFT" - AUDIO

Corey Taylor, solistul Slipknot se numără printre artiştii care au compus muzică nouă în izolare. Muzicianul a anunţat primul său album solo, intitulat "CMFT" şi ne-a oferit şi primele două single-uri, pe care le puteţi asculta în articol. Se simt influenţe de Stone Sour, dar şi un "ceva" aparte specific Corey.

Corey Taylor a fost mereu o personalitate multi faţetată şi cariera sa solo nu datează de azi, de ieri, ci a inclus şi 1 sau 2 single-uri până acum şi gig-uri intime. În general Corey se dezlănţuie cu numere acustice, cu o chitară în mână şi o personalitate expansivă, care trece prin piese din "Sponge Bob", apoi prin melodii Stone Sour, Slipknot şi coveruri hard rock. Ei bine în această săptămână solistul Slipknot a lansat single-ul "CMFT Must be Stopped", cu un videoclip care include o sumedenie de celebrităţi.

Clipul are o tematică de wrestling şi îi include pe Marilyn Manson, Lars Ulrich, Rob Halford, Chris Jericho, Babymetal, John 5, Nikki Sixx, Scott Ian şi pe bunii prieteni ai artistului Steel Panther. Piesa în sine este un featuring cu Tech N9ne, care contribuie cu un rap/rock la acest track. Nu e prima colaborare între cei doi, care au cântat împreună pe o piesă numită "Wither" în 2015. Celălalt single nou este "Black Eyes Blue", care nu a primit un clip oficial, ci doar un lyric video.

El are un aer de muzică country şi de hard rock radio friendly, un fel de Kid Rock îmblânzit şi cu chorusuri mai bogate şi mesaj ceva mai pozitiv. Taylor a înregistrat primul său album solo cu o trupă care îi are în componenţă pe Jason Christopher la bas, Dustin Schoenhofer la tobe, Zach Throne şi Christian Martucci (Stone Sour) la chitară. Printre influenţele citate pentru acest disc se numără Alice in Chains, Slade, Johnny Cash.

Iată tracklist-ul lui "CMFT":

01. HWY 666

02. Black Eyes Blue

03. Samantha's Gone

04. Meine Lux

05. Halfway Down

06. Silverfish

07. Kansas

08. Culture Head

09. Everybody Dies On My Birthday

10. The Maria Fire

11. Home

12. CMFT Must Be Stopped (feat. Tech N9ne and Kid Bookie)

12. European Tour Bus Bathroom Song

Ce înseamnă acest nume, "CMFT"? Este o poreclă pe care Corey o are de ani buni, de la "C Mother F*cking T", supranume căpătat în liceu. Solistul a declarat că a realizat un material ceva mai vesel, optimist şi plin de energie. Sunt şi momente serioase totuşi printre piese şi câteva balade, dar energia domină. Noul album va sosi pe 2 octombrie prin Road Runner Records.