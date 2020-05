Demi Lovato a lansat o nouă versiune a piesei "I Love Me", care devine şi mai optimistă şi mai plină de energie, printr-o injecţie de punk-rock. Contribuie toboşarul Travis Barker, care accelerează BPM-ul piesei. O puteţi asculta în articol şi viziona noul său lyric video.

Demi Lovato a lansat piesa "I Love Me" la începutul anului, ca o piesă de empowerment feminin şi iubire a sinelui. Videoclipul oficial a atras peste 31 de milioane de vizualizări. Originalul era o piesă pop cu interludii jucăuşe, oarecum sacadată şi cu influenţe de R&B. Noua variantă e total altceva, injectată cu energia nestăvilită a toboşarului Blink-182 Travis Barker. Pe Travis l-am regăsit recent pe piesa lui Machine Gun Kelly "Bloody Valentine", cântată live la emisiunea lui James Corden.

Poate cel mai căutat toboşar al momentului, artistul a avut zeci, dacă nu sute de colaborări în ultimii ani şi transcende genurile muzicale, de la dubstep la rap, punk, rock şi pop. Nu am fi crezut că Demi Lovato poate suna atât de bine şi catchy pe muzică emo-rock. Demi Lovato nu e străină de vulnerabilitate şi de latura sa emo, mai ales după ce a redescoperit divinitatea şi viaţa fără vicii şi tentaţii, trecând printr-o supradoză şi dezintoxicare.

Videoclipul pe care îl vedeţi în acest articol are o surpriză pe care doar cei care s-au jucat cu reţelele de socializare vechi o vor recunoaşte. E vorba despre bătrânul MySpace, scos de la naftalină pentru acest clip, cu profiluri, statusuri şi un "About Me" haios al lui Travis Barker. Lovato a fost filmată dând din cap pe piese rock în maşina sa şi în 2010 a avut un featuring pe o melodie pop punk a celor de la We The Kings, "We'll Be a Dream".

Curentul emo a început să revină, între reunirea My Chemical Romance, revenirea lui Ville Valo pe scena muzicală şi răspândirea conceptului de emo rap. În aprilie 2020 Demi Lovato a susprins cu o colaborare olimpică cu Sam Smith pe piesa "I'm Ready". Artista a făcut senzaţie la început de an 2020, cântând piesa "Anyone" în faţa publicului de la Premiile Grammy 2020, în ceea ce a fost marea sa revenire în ovaţiile celor prezenţi.