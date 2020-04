Legendara trupă germană Scorpions nu îşi încetineşte activitatea nici după 55 de ani de carieră. Grupul lucrează de ceva vreme la un album nou, iar Klaus Meine, solistul a dezvăluit într-un interviu recent cum merge procesul creativ. Teoretic LP-ul ar fi trebuit să vină în acest an, dar 2021 pare mai probabil ca termen limită.

Klaus Meine, solistul trupei Scorpions a stat de vorbă cu fan club-ul oficial Scorpions din Franţa, oferind detalii despre noul material. Acest disc va fi primul release al nemţilor din 2017 încoace, când au lansat "Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads". Acel album a inclus atât piese clasice ale trupei, cât şi câteva noutăţi. Inevitabil pandemia de Covid-19 a afectat procesul creativ pentru noul LP. Meine a declarat următoarele:

Trebuia să începem să lucrăm în studio cu două săptămâni în urmă şi acum noi toţi lucrăm în studiourile proprii, dar suntem în contact. Şi continuăm astfel şi încercam să vedem partea bună a situaţiei cu izolarea. În ultima săptămână din martie trebuia să începem să lucrăm aici în Germania, înainte să aducem toată trupa în studioul din Hanovra. Producătorul din America, Greg Fidelman dorea să înregistrăm acolo şi apoi a trebuit să schimbăm complet planurile. Până la urmă fiecare şi-a văzut de treaba sa, lucrând la piese la studio-ul propriu. Pentru mine a fost bine, cu susţinerea inginerului de sunet Hans-Martin Buff, care mi-a arătat diferitele proceduri pentru a înregistra de unul singur. Astfel am putut fi mai mult decât compozitor şi solist, un inginer. A fost o provocare bună şi încă este. Odată la două zile îl rog pe Hans-Martin să îmi mai arate câte ceva. Asta este cea mai bună parte a acestei perioade dificile. Cred că suntem privilegiaţi că putem sta acasă şi petrece timp în studio şi face ceea ce făceam oricum. Dar sunt sigur şi ştiu că va fi un moment când trupa se va reuni şi va duce lucrurile la nivelul următor.

Meine a declarat şi că Scorpions are deja numeroase piese compuse pentru următorul album. Procesul începuse din prima parte a lui 2019 şi a continuat până în iunie 2019, când au început turneele. Câteva "piese grozave" erau deja gata, conform solistului. La început de 2020, imediat după turneele din Australia şi Asia de Sud Est trebuia să înceapă o nouă etapă de compoziţie şi înregistrare. Rudolf Schenker, chitaristul pregătise un set de riff-uri imediat cum a revenit din Asia.

Au fost indicii că noul LP ar putea fi ceva mai heavy, mai ales sub bagheta lui Greg Fidelman, care a lucrat cu Metallica şi Slipknot, fiind pupil al lui Rick Rubin. Pe lângă un nou disc, Scorpions pregătea şi o rezidenţă în Las Vegas la Zappos Theater din cadrul Planet Hollywood Resort & Casion, dar proiectul este în standby din cauza pandemiei. Trupa ne-a vizitat în 2018 la Romexpo, în cadrul turneului "Crazy World", avându-i în deschidere pe cei de la Salamandra şi Compact B, cu Leo Iorga invitat.