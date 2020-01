Scorpions lucrează la un album heavy

Așa cum anunțau încă din primăvara lui 2019, The Scorpions lansează un nou album. Cel de-al 19-lea disc din cariera trupei va apărea cel mai probabil anul acesta și va avea un sound heavy, potrivit ultimelor declarații făcute de chitaristul Matthias Jabs.

Scorpions plănuiește să se concentreze în perioada următoare pe înregistrarea unui nou material. Imediat ce vor încheia concertele pe care le au deja programate, vor intra în studio pentru a trage piese noi. Matthias Jabs a dezvăluit la Talkin' Rock With Meltdown că vor lucra cu un reputat producător, care s-a remarcat prin colaborări cu Metallica și Slipknot.

"Repetăm aici, în Hannover, Germania, după care plecăm în Los Angeles pentru a înregistra cu Greg Fidelman, un producător care a produs pentru Metallica și Slipknot în ultima perioadă - ceva cu mai multă duritate. După aceea înregistrăm albumul în LA și apoi mergem în Vegas. Dacă nu suntem gata până atunci, avem un studio în Vegas, unde putem să înregistrăm încă o dată piesele", a povestit Matthias Jabs.

"Știm că îmbătrânim, dar pe dinăuntru ne simțim încă tineri"

Această colaborare va conduce la un sound mai heavy, întreaga trupă dorindu-și asta.

"Cu toții ne dorim asta (un sound heavy) și toată lumea spune <<Fă ceva ca în zilele vechi ale unor piese ca "Blackout" și "Love at First Sting">>. Cam asta e ideea. Suntem doar puțin mai bătrâni decât eram atunci, dar asta nu prea contează. Știm că îmbătrânim, dar pe dinăuntru ne simțim încă tineri și suntem încă foarte plini de energie. Show-urile sunt grozave. Iar atunci când scriem piese și le cântăm se simte așa cum s-a simțit mereu - foarte energetic, foarte puternic. Și încă avem idei foarte bune. Procesul de compoziție e pe drumul cel bun. Acest album ar trebui să fie foarte puternic."

Scorpions este una dintre cele mai longevive trupe rock. În cei peste 50 de ani de carieră, formația a vândut mai mult de 100 de milioane de albume, având în palmares hituri precum “No One Like You”, “Still Loving You”, “Rock You Like A Hurricane”, "Send Me An Angel" și, nu în ultimul rând, ”Wind of Change” (RECOMANDARE - Află povestea piesei ”Wind of Change”).