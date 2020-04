Mark Stam a lansat piesa "Privirea ta" - AUDIO

Mark Stam începe astăzi lansarea unei serii de 6 piese. În perioada următoare, fanii vor avea ocazie să-și voteze preferata, cea care va avea și un videoclip filmat. Prima piesă din această serie este "Privirea ta", o melodie sensibilă, de dragoste, în stilul specific cântărețului.

"Privirea ta" a fost compusă de Mark Stam și Quick (muzică), Mark Stam (versuri) și produsă de Quick, iar artwork-ul care o însoțește a fost realizat de Chris, poza fiind făcută de Dan Beleiu.

"Rar mi se întâmplă să memorez greutatea și complexitatea unei priviri, istoriile pe care le formează și emoțiile ce le provoacă. Însă această piesă nu este despre o simplă privire, ci despre una care, practic, mi-a impus să mă scufund în ea. Am simțit-o pe pielea mea, ca un foc sălbatic, i-am trăit istoriile de parcă erau ale mele, totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă și, fără să-mi dau seama, am devenit și eu parte din ea. Am început să simt în ochii mei povestea ochilor ei", a spus Mark Stam.

Ascultă Mark Stam - "Privirea ta":

Marius Stamatin (aka. Mark Stam), originar din Republica Moldova, spune că își dorea să devină artist încă din copilărie, începând să danseze de la vârsta de 3 ani. El este un autodidact și povestește cum a învățat canto și chitară singur, urmărind canaluri de YouTube. În anul 2013 a participat la show-ul „Moldova are Talent” și, după apariția sa pe YouTube, a fost contactat de Spoiala Brothers cu propunerea de a începe un proiect muzical. Luna martie 2017 a marcat lansarea primului său single, „A murit iubirea”, urmat de piesa în limba engleză "Days are coming", în luna iulie a aceluiași an. Piesele lansate până acum se încadrează în stilul pop, însă cântărețul declară că el se regăsește și în R&B, soul și folk. În prezent el produce și scrie muzică.

Mark Stam a atras atenția publicului din Romania cu piesa “Doar Noi” în colaborare cu Alina Eremia. Aceasta a fost scrisă și produsă de Mark și este inspirată din propriile sale trăiri și experiențe. Mai mult decât atât, melodia a fost prezentă în top 10 radio și tv și a cumulat 16 milioane de vizualizări.