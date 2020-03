Ce crede Roxen despre piesa României pentru Eurovision 2020

Roxen va reprezenta România la Eurovision 2020 cu piesa "Alcohol You". Preferată atât de juriul de specialitate, cât și de public, melodia are o semnificație aparte pentru tânăra artistă.

Duminică seară a avut loc finala Selecției Naționale Eurovision 2020. În cadrul evenimentului ce s-a desfășurat pe 1 martie la Sala Sporturilor din Buzău, Roxen a interpretat cele 5 piese finaliste: "Alcohol You", "Colors", "Cherry Red", "Beautiful Disaster" și "Storm". Voturile publicului și ale juriului s-au îndreptat deopotrivă către melodia "Alcohol You", spre încântarea tinerei artiste, care a mărturisit după anunțarea rezultatului că aceasta era și preferata sa.

Roxen: "Alcohol You" este o piesă pe care o simt cu toată fiinţa mea

Piesa "Alcohol You" este un autentic imn al iubirii universale. Show-ul ce a acompaniat interpretarea lui Roxen a fost dominat de nuanțe de violet și turcoaz, în care au fost sugerate astralul, starea de acceptare, conexiunea și găsirea liniștii interioare.

""Alcohol You" este o piesă pe care o simt cu toată fiinţa mea şi pe care o trăiesc de fiecare dată când o cânt. Mă reprezintă stilul ei şi mă bucur foarte tare că şi publicului şi juriului le-a plăcut şi au votat-o. Le mulţumesc tuturor! Toată această susţinere înseamnă enorm pentru mine şi mă motivează atât personal, cât şi ca artist, să muncesc mai mult, să fiu din ce în ce mai dedicată şi să fac muzică. Îmi doresc ca melodia “Alcohol You” să ajungă cât mai sus, să fie la fel de apreciată şi de publicul din străinătate şi, de ce nu, votată la Rotterdam. Am emoţii foarte mari, dar sunt constructive şi mă ajută să pregătesc show-ul pentru Eurovision 2020, să pot ajunge prin tot ceea ce transmit cât mai aproape de oameni", a declarat Roxen.

VIDEO: Roxen - "Alcohol You" în Finala Eurovision România 2020

De muzică şi de producţia piesei "Alcohol You" s-a ocupat Viky Red, iar textul a fost scris de Ionuţ Armas şi Breyan Isaac. Breyan Isaac este cântăreţ, compozitor, producător şi pianist american, deţinător al unui premiu Grammy.

"Modul în care Roxen transmite această piesă e uluitor, mă surprinde de fiecare dată. O simte şi mă bucur că interpretarea ei a ajuns la public şi la juriu. Vom continua să lucrăm împreună şi vom face tot posibilul să mergem la Rotterdam cu cea mai bună variantă a piesei şi cu un show impresionant", a declarat Viky Red, producătorul piesei "Alcohol You".

Eurovision Song Contest 2020 va avea loc la Rotterdam, sub sloganul "Open Up", cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. România va intra în concurs pe 12 mai, în cea de-a doua parte a primei semifinale.

România la Eurovision

Tradiția prezenței României la Eurovision a început în 1994, cu piesa "Dincolo De Nori" interpretată de Dan Bittman. Cel mai bun rezultat obținut de țara noastră a fost locul al treilea, atins de două ori: în 2005 la Kiev prin Luminița Anghel și Sistem ("Let Me Try"), dar și în 2010 la Oslo prin Paula Seling și Ovi ("Playing With Fire"). O altă clasare în TOP 5 a avut loc în 2006, Mihai Trăistariu ajungând pe locul al 4-lea la Atena cu "Tornero". În ultimii doi ani, România nu a mai reușit să treacă de semifinale (The Humans - "Goodbye" - 2018, Ester Poeny - "On a Sunday" - 2019).