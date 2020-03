Oamenii cântă din balcoane pentru a însenina zilele de izolare impuse de coronavirus - VIDEO

Muzica le oferă alinare, energie și culoare celor care nu mai pot ieși în oraș din cauza restricțiilor intrate în vigoare odată cu răspândirea alarmantă a coronavirusului. În Italia, țară declarată zonă roșie și aflată complet în carantină, oamenii își mențin moralul ridicat ascultând muzică și cântând de la balcoane.

Momente similare au fost surprinse în toată Italia, așa cum puteți vedea în montajul realizat de On Demand News.

Recent intrați și ei în carantină, spaniolii au adoptat o atitudine similară italienilor. Au ieșit la balcoane pentru a interpreta cântece tradiționale care să le readucă zâmbetul pe buze.

Tot în Spania, oamenii au ieșit la balcoane pentru a-i aplauda pe doctorii și asistenții medicali care muncesc neobosit în această perioadă pentru a-i îngriji pe cei diagnosticați cu coronavirus.

From a friend in Spain: “So, there was a call on social media today in Spain to go out to balconies and windows at 22:00 to give a huge ovation to thank and support hospital workers. It’s 22:05 and I can hear the roar from the other side of the closed double glass windows.” pic.twitter.com/PkODSOyVue