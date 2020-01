Nominalizările Brit Awards 2020 - Care va fi piesa anului?

La început de 2020, artiștii britanici culeg roadele creațiilor lansate în 2019. Nominalizările pentru Brit Awards 2020 ni-i aduc în prim-plan pe cei care s-au remarcat, pentru piesa anului intrând în cursă 10 melodii ce s-au auzit în parte și la radio-urile de nișă de la noi.

Cea de-a 40-a ediție a premiilor acordate de Industria Fonografică Britanică va fi o ediție care va celebra nume noi. Artistii debutanți Dave și Lewis Capaldi au cele mai multe nominalizări, ambii fiind prezenți în categoriile Best Male, Best New Artist și Song Of The Year.

Rapper-ul britanic Santan Dave, zis simplu Dave, este un artist de doar 21 de ani cu multiple valențe. Compune, cântă la pian, produce și joacă în filme. A debutat ca actor în sezonul 3 al serialului Netflix "Top Boy".

Scoțianul Lewis Capaldi în vârstă de 23 de ani și-a lansat în mai 2019 albumul de debut "Divinely Uninspired to a Hellish Extent" și s-a remarcat cu piesa "Someone You Loved", care a fost Number One în UK Singles Chart și Billboard Hot 100 și a primit și o nominalizare la premiile Grammy, în categoria Song Of The Year. Nu ar fi, așadar, o mare surpriză, dacă melodia ar fi desemnată la Brit Awards piesa anului.

În lista nominalizărilor îi regăsim și pe Harry Styles, Mark Ronson, Ed Sheeran, Coldplay, Billie Eillish , Ariana Grande și Lana Del Rey.

Gala Brit Awards 2020 va avea loc pe 18 februarie la Arena O2 din Londra și va fi prezentată de Jack Whitehall. Va fi o ediție mai scurtă decât cele din anii anteriori, 4 dintre categorii fiind eliminate.

Categorii desființate începând cu cea de-a 40-a ediție a Brit Awards:

International Group Award

Best British Video Award

Outstanding Contribution to Music Award

Global Success Award

Nominalizările Brit Awards 2020:

Male Solo Artist

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy

Female Solo Artist

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel

Mahalia

Best Group

Bastille

Bring Me The Horizon

Coldplay

D-Block Europe

Foals

Song of the Year

AJ Tracey - "Ladbroke Grove"

Calvin Harris & Rag’n’Bone Man - "Giant"

Dave feat. Burna Boy - "Location"

Ed Sheeran & Justin Bieber - "I Don't Care"

Lewis Capaldi - "Someone You Loved"

Mabel - "Don't Call Me Up"

Mark Ronson feat. Miley Cyrus - "Nothing Breaks Like a Heart"

Sam Smith & Normani - "Dancing With A Stranger"

Stormzy - "Vossi Bop"

Tom Walker - "Just You and I"

Mastercard Album of the Year

Dave - "Psychodrama"

Harry Styles - "Fine Line"

Lewis Capaldi - "Divinely Uninspired to a Hellish Extent"

Michael Kiwanuka - "Kiwanuka"

Stormzy - "Heavy Is The Head"

Best New Artist

Aitch

Dave

Lewis Capaldi

Mabel

Sam Fender

International Female Solo Artist

Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Lana Del Rey

Lizzo

International Male Solo Artist