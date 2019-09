Liderul celei mai bogate familii din "Game of Thrones" vine la Transylvania Comic Con

Roger Ashton-Griffiths, actorul care îl interpretează pe liderul uneia dintre cele mai bogate familii din cele 7 regate, vine la Transylvania Comic Con. Evenimentul va avea loc în perioada 18 - 20 octombrie, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

Deși "Game of Thrones" a ajuns la final în urmă cu câteva luni, serialul hit produs de HBO continuă să genereze polemici și teorii ale fanilor, în așteptarea spin-off-ului aflat deja în faza de producție.

Mace Tyrell, lord Highgarden, este liderul aparent al casei Tyrell, surclasat în experiență și jocuri politice de mama sa, Ollena. Tatăl lui Margery și Loras, Mace reușește să obțină un loc în Consiliul Regal, iar mai apoi, în timpul regenței lui Kavin Lannister, devine pentru o perioadă scurtă chiar al doilea om al regatului fiind numit Hand of the King.

În afara rolului memorabil din Game of Thrones, Roger Ashton-Griffiths a apărut în pelicule importante precum "Brazil" (în regia lui Terry Gillian), "The Brothers Grimm", "Dreamchild", "Young Sherlock Holmes" și multe altele. Actorul, deținător al unui doctorat în scriere creativă, nu s-a ținut departe nici de alte serii TV, printre care amintim "The Tudors", "Doctor Who" sau "Jack the Ripper".

Roger Ashton-Griffiths este primul actor din Game of Thrones dar și cel de-al cincilea invitat la Transylvania Comic Con, alături de Alexander Ludwig (Bjorn, personaj principal în serialul fenomen Vikings), David Nykl (Radek Zelenka din Stargate Atlantis sau Anatoli Knyazev - KGBeast din Arrow), Rick Cosnett (Wes Maxfield din The Vampire Diaries și Eddie Thawne din The Flash) si Kevin McNally (Master Gibbs, mâna dreaptă a căpitanului Jack Sparrow din Pirates of the Caribbean).

Atracții la Transylvania Comic Con

Transylvania Comic Con își propune să devină un reper al evenimentelor de acest gen în regiune, alături de East European Comic Con, cel mai amplu eveniment în acest moment din centrul și estul Europei.

Cele mai importante nume din industria de gaming vor lua parte la Transylvania Comic Con și le vor oferi pasionaților șansa de a testa cele mai noi jocuri sau de a lua parte la competiții cu premii însemnate, folosind echipamente de ultimă generație.

Din lista atracțiilor principale nu vor lipsi o zonă de street food cu mâncăruri delicioase, concursuri de cosplay, artiști de bandă desenată, demonstrații de VR, precum și un târg generos unde vizitatorii pot interacționa cu expozanții și pot alege din miile de produse inedite, inspirate din producțiile sci-fi preferate.

De-a lungul timpului, East European Comic Con le-a oferit șansa fanilor de a întâlni personalități precum Jason Momoa (Game of Thrones, Aquaman), Mark Shepard (Supernatural), Daniel Gillies (The Originals), Robert Knepper (Prison Break), Charles Dance (Game of Thrones, The Imitation Game), Sylvester McCoy (Dr.Who, The Hobbit), precum și mulți alți actori de seamă din producții de top ca Game of Thrones, Spartacus, Supernatural, Doctor Who, Fringe, Harry Potter, The Vampire Diaries, Lord of the Rings, Sherlock sau Vikings.