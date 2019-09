Jasmina Răsădean, "minunea" de 16 ani care a vrăjit juriul de la Vocea României - VIDEO

În vârstă de 16 ani, Jasmina Alexandra Răsădean este din Arad și studiază canto - muzică ușoară la Liceul de Arte "Sabin Drăgoi", în clasa a XI-a. La Vocea Românei a interpretat piesa "I Put a Spell On You", iar interpretarea sa a avut un efect puternic asupra celor 4 jurați. Cu toții au apăsat pe buton, complet răstălmăciți de maturitatea și forța vocii Alexandrei.

Așa cum era ușor de anticipat, apariția Jasminei a declanșat o luptă aprigă între Smiley, Tudor Chirilă, Irina Rimes și Horia Brenciu. Cel care a dat startul negocierilor a fost Horia, acesta încercând să empatizeze cu mama concurentei, prezentă în culise.

"Mami, te rog frumos un singur lucru: o să vină în echipa mea. Trebuie să ai încredere că totul o să fie în regulă. Nu pot să certific asta pentru cei doi derbedei din partea dreaptă. Dar din punctul meu de vedere, o să am grijă de ea. Și alături de mine va câștiga Vocea României", a spus Horia Brenciu , încercând să joace cartea autorității părintelui.

A urmat Irina Rimes, care i-a amintit Alexandrei că ea s-a întors prima. Discursul a căpătat apoi o notă de feminism.

"Eu cred că sunt singura care ar putea să comunice cu tine altfel, așa cum ai nevoie tu. Că un bărbat poate să-ți explice, dar niciodată n-o s-o facă așa cum poate s-o facă o femeie", a menționat Irina Rimes.