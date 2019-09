Vocea României: voci de finală în al doilea episod al sezonului 9

Episodul 2 din cel de-al nouălea sezon al emisiunii Vocea României a început fulminant, cu o posibilă voce de finală şi a continuat cu câteva numere pline de emoţie. Nimeni nu s-a speriat de faptul că episodul a fost difuzat într-o vineri 13 şi mai mult decât atât, 13 concurenţi şi-au etalat talentul în faţa juriului. Află cum a decurs a doua seară de audiţii şi cine a mers mai departe.

Am avut înţepături între Irina Rimes şi Tudor Chirilă, dar mai puţine parcă decât sezonul trecut. Greul l-a "parat" Horia Brenciu, care a avut un schimb de replici destul de acid cu Tudor, legat de carieră muzicală, coveruri şi ce înseamnă arta adevărată. Au fost şi momente mai destinse, precum Horia cântând reggae cu un concurent sau Tudor dându-şi o parte din haine jos.

Irina a jubilat ca un copil la câţiva concurenţi care i-au trezit sensibilităţile literare.

Şapte concurenţi au impresionat juriul şi merg mai departe.

Am văzut carismă, mulţi tineri, adolescenţi cu ceva background muzical şi oameni care şi-au schimbat cariera şi au afla că adevărata lor pasiune este muzica. Tudor, Smiley, Irina şi Horia s-au duelat din greu pentru a îşi atrage vocile, uneori având şi rolul de "avocat" pentru un alt jurat, când nu se întorseseră cu scaunele. Hai să vedem care au fost concurenţii aleşi.

Jasmina Răsădean - I Put a Spell On You

Când începi astfel un număr muzical, ce mai e de spus? Jasmina Răsădean a făcut senzaţie cu o adevărată voce de finală. Încă de la primele acorduri Irina şi Horia au tresărit, auzind o voce mare de tot. Nu trecuseră nici 20 de secunde şi Irina era deja întoarsă, iar Smiley a cedat la rândul său şi s-a întors. Nina Simone ar fi mândră de această versiune a piesei, cântată cu "răutate", senzualitate şi extrem de mult talent.

Horia Brenciu a fost atât de impresionat încât a apăsat cu piciorul pe buzzer, cum făcea Loredana în sezoanele trecute. Nici Tudor Chirilă nu a rezistat şi a întors la rândul său scaunul. S-a negociat din greu pentru concurentă.

Tudor Chirilă a fost cel ales.

Alexandru Bugan - Road to Zion

Nimeni nu ar fi văzut-o venind pe asta! Un număr reggae la Vocea României e ceva ce nu vezi în fiecare zi, mai ales de la un student de 21 de ani, Alexandru Bugan. Tânărul a animat publicul şi a combinat reggae-ul cu rap-ul pentru o reprezentaţie rar întâlnită. Bătălia s-a dat între Irina Rimes şi Horia Brenciu, dar parcă Horia a vorbit mai bine pe rastafariană şi a fost mai aproape de sufletul lui Alexandru.

A fost şi un moment comic, când Alexandru a declarat că vrea să meargă... "în Irina" spre amuzamentul lui Tudor.

Alexandru este în echipa lui Horia Brenciu.

Dragoş Alecsa - Take Me To Church

Hozier a fost pe scena de la Vocea României în episodul 2 din sezonul 9. Se numeşte Dragoş Alecsa de fapt şi sub exteriorul timid se ascunde o voce mare. Culmea e că Horia fix timiditatea i-o apreciază şi felul cum ea se converteşte în ferocitatea unui artist care îşi stăpâneşte arta. Deşi tânărul s-a declarat influenţat masiv de Irina Rimes, faptul că ea ar dori să îl trimită spre zona unui act muzical ca Her l-a descurajat pe băiat, care a mers pe mâna lui Horia.

"Un băiat de 20 de ani, cu look de 15 şi voce de 30 de ani", aşa a fost descris de juraţi.

Aceştia i-au numit vocea specială, unică şi alegerea s-a făcut printr-o rotire a tânărului pe loc, pentru efect dramatic. A fost şi o dispută literară şi un adevărat interogatoriu din partea lui Tudor.

Smiley a fost ales.

Emanuela Gherasim - I See Fire

Tânăra cu alură de solistă consacrată şi inflexiuni plăcute a stârnit câteva discursuri interesante. Juraţii au aşteptat până la final să se întoarcă, dar când au făcut-o a fost o surpriză: Horia, Smiley şi Irina s-au întors. Irina a apreciat cât de drăguţă este Emanuela, iar Tudor Chirilă a jucat rolul troll-ului, care nu s-a întors, dar a avut multe de spus. Irina a surprins vorbind despre "Dorian Gray" şi Oscar Wilde, dar şi despre rolul artistului în viaţă.

Emanuela a intrat în echipa Irinei, cucerită de discursul său.

Marina Arsene - Dream A Little Dream of Me

După ce am fost surprinşi de reggae, am avut încă un moment surprinzător la "Vocea României" şi anume o mostră fantastică de jazz. După 20 de secunde Irina Rimes era deja întoarsă, jubilând la alegerea piesei "Dream A Little Dream of Me". Publicul a aplaudat încă de la început, iar Tudor a fost al doilea care s-a întors cu scaunul. Ultimele note i-a făcut şi pe Horia şi Smiley să se întoarcă, iar Tudor a petrecut ultima parte din număr complet consternat, perplex.

Tudor şi-a dat jos pălăria, iar Irina Rimes i-a mulţumit pentru prestaţie Marinei.

"A fost unul dintre momentele alea care te ung la inimă şi vreau neapărat să spun că este una dintre piesele mele preferate" a spus Horia.

Marina a decis să meargă în echipa Irinei.

Doru Ciutacu - Treat You Better

Doru are doar 20 de ani, a apărut în musical-uri, este student la 3 facultăţi şi a publicat 4 cărţi. A început cam nesigur, dar până la final l-a cucerit pe Smiley, singurul jurat care s-a întors. Juratul şi concurentul au fost pe aceeaşi lungime de undă, iar ce a urmat a fost o serie de glume despre părul creţ al tânărului. Juraţii au speculat că Horia l-ar face "plat şi lins" din creţ.

Tudor şi Horia au îngropat securea atacurilor de la un număr trecut, cu un Chirilă stând filial în braţele lui Brenciu, spre marele amuzament al publicului. Tudor şi-a dat hainele jos, pentru a acoperi culoarul lui Smiley şi a face un pic de show.

"Odată cu venirea lui Horia între noi calitatea umorului a crescut exponenţial" a declarat Tudor la un moment dat.

Doru merge în echipa lui Smiley.

Alessandro Dănescu - You Know I'm No Good

Cea mai cameleonică voce a serii a fost cea a lui Alessandro. Absolut toţi juraţii au crezut că ascultă un grup de fete cu voci diferite, ba chiar au primit aluzii la o fată voluptoasă din public. Surpriză! Era Alessandro, cu o voce foarte versatilă, feminină, dar perfect mulată pe piesa aleasă. Tânărul de 23 de ani a surprins-o total pe Irina, dar şi pe Smiley, în vreme ce Tudor a rămas total şocat de cine cânta de fapt acest track feminin.

A urmat o discuţie despre băieţii cu voci feminine şi bullying-ul de care au parte. Horia Brenciu a avut un discurs senzaţional despre showbusiness, preconcepţii şi ce înseamnă să ai o voce specială.

"Chiar ai o voce specială şi chiar cred că eşti un mare plus pentru emisiunea Vocea României" a declarat Smiley.

Irina Rimes rămâne totuşi prima care s-a întors şi Alessandro merge în echipa sa.

Ceilalţi concurenţi care nu au întors scaunele sunt:

Cezar Guna - tânăr de 22 de ani care cântă pe stradă, nu a impresionat cu "Cry Me a River"

Patricia Buliga - studentă de 21 de ani cu emoţii mari, a cântat "Don't You Remember" de la Adele

Maria Marton - adolescentă şi fată de preot, care a cântat "Scared to be Lonely"

Radu Rupita - o prezenţă simpatică, de 33 de ani, bărbatul a cântat "Yo Cousin Vinny", iar Brenciu a simţit nevoia unui duet

Alexandra Boghici - mai venise şi în sezonul 6, dar nu a trecut mai departe nici acum cu piesa "Flames"

Ancuţa Stegaru - a întors 4 scaune la Vocea Germaniei dar nici unul în România cu piesa "Attention".

Echipele de la Vocea României 2019 arată astfel în urma episodului 2:

Smiley: Dragoş Alecsa, Doru Ciutacu

Irina Rimes: Emanuela Gherasim, Marina Arsene, Alessandro Dănescu

Tudor Chirilă: Jasmina Răsădean

Horia Brenciu: Alexandru Bugan