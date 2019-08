PRO TV va transmite concertul lui Robbie Williams de la UNTOLD 2019

PRO TV va transmite concertul lui Robbie Williams de pe scena principală de la UNTOLD, în noaptea de duminică spre luni. Transmisiunea este programată la ora 01:15.

În seara de 4 august 2019, Robbie Williams va urca pe scena principală a festivalului UNTOLD la aprox. 21:30. Zeci de mii de spectatori sunt prezenți în Cluj-Napoca și așteaptă să fredoneze pe Cluj Arena hituri ca "She’s the one", "Angels" sau "Let me entertain you". Mai târziu în noapte, prin intermediul transmisiei PRO TV, starul britanic le va putea transmite tuturor românilor "Let me entertain you".

UNTOLD 2019 a atras peste 90.000 de spectatori în prima zi - când a concertat James Arthur și Steve Aoki, peste 95.000 vineri - ziua lui Armin Van Buuren, Busta Rhymes și a lui Timmy Trumpet - și peste 90.000 sâmbătă - la show-urile Danny Avila, Bastille, Emanuel Riva samd.

Concertul lui Robbie Williams - difuzat de PRO TV de la ora 01:15

Cei care nu au reușit să ajungă la UNTOLD și ar fi vrut să îl vadă pe Robbie Williams au ocazia să îl asculte de acasă. PRO TV transmite concertul artistului în exclusivitate pe micile ecrane duminică noapte, la ora 01:15. Transmisiunea nu va fi în direct, ci ulterioară show-ului live programat la UNTOLD la ora 21:30 (vezi programul zilei mai jos)

Potrivit anunțului inițial ce confirma revenirea lui Robbie Williams în România, show-ul de la UNTOLD 2019 va dura peste 1 oră și 30 de minute. Concertul va aduce pe scenă peste 50 de muzicieni și dansatori alături de superstar.

Robbie Williams a concertat pentru prima oară în România pe 17 iulie 2015 în Piața Constutuției din București, fiind întâmpinat de 65.000 de spectatori. Vezi galeria de poze de atunci. Artistul britanic și-a început cariera în anul 1990, ca membru al celebrei trupe Take That. Câțiva ani mai târziu, a pornit pe drumul solo și a avut un succes răsunător, cu peste 50 de milioane de albume vândute, 11 albume lansate și la fel de multe turnee mondiale.

Programul zilei de duminică la UNTOLD 2019 pe scene

Main Stage

18:00 – Kungs

19:45 – Tinnie Tempah

21:30 – Robbie Williams

23:00 – Nicky Romero

00:30 – David Guetta

02:15 – Martin Garrix

04:00 – Ummet Ozcan

Galaxy

21:00 – Mahony

00:30 – Seth Troxler

03:30 – Jamie Jones B2B Martinez Brothers

Alchemy

17:00 – Jaheyo

18:30 – DJ Undoo & DJ Faibo X

20:00 – El Nino

21:00 – Macanache

22:00 – Paraziții

23:00 – A. Skillz B2B Krafty Kuts

01:30 – Dub FX

03:00 – Andy C & Tonn Piper

Daydreaming

14:00 – Vlademir

16:00 – Bross

18:30 – Sabo & Goldcap

21:30 – Black Coffee

23:30 – Vander

01:30 – Lazare Hoche

03:30 – Matthew Dekay

05:30 – Gorje Hewek & Izhevski

Fortune

19:00 – Bogdan Vix & Claudiu Adam & Airborn

20:30 – The Thrillseekers pres. Hydra

21:30 – Markus Schulz & Adina Butar live

23:30 – Futurecode (Omnia & Ben Gold)

00:30 – Emma Hewitt live

01:00 – John O’Callaghan

02:00 – Giuseppe Ottaviani live 2.0

03:00 – John Askew

04:00 – Sean Tyas & Alex di Stefano

05:00 – Nikolauss & Starpicker

Forest

17:30 – Danaga

20:30 – Chancha Via Circuito

21:30 – Inner Circle

23:00 – Irie Maffia

00:30 – Tanya Stephens & Royal Roots

Time

14:00 – Drix

15:30 – Vladimir B2B Adrian Saguna

17:00 – Albwho B2b Andrew Dum

18:30 – Farius

20:00 – Zwette

21:30 – Arias

23:00 – Nora En Pure

00:30 – Anotr B2B Toman

02:00 – Jay Medvedeva

03:30 – Steff Da Campo

05:00 – Two Pauz

06:30 – Stefan Biniak

Earth Spirit