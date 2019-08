Cine este Eliza G, câștigătoarea Cerbului de Aur 2019

Eliza G a câștigat sâmbătă seară Marele Trofeu al Concursului Internațional de Interpretare din cadrul Festivalului Cerbul de Aur 2019. Vă invităm să aflați care este povestea cântăreței italiene care a cucerit juriul concursului și publicul votant.

Pe numele ei real Elisa Gaiotto, Eliza G este o cântăreață și compozitoare italiană. Și-a lansat primul single, "Summer lie", în 2009, în următorii ani construindu-și o carieră ce a făcut-o cunoscută în Spania, Elveția, Marea Britanie, Franța, Monte Carlo și Egipt. Îndrăgostită de scenă, Eliza a participat la opt turnee din Brazilia, unde a cântat în cluburi și la festivaluri celebre, dar și la principalele posturi de radio și televiziune.

"Muzica este cu adevărat o pasiune, un stil de viață"

Eliza G a iubit muzica din copilărie, descoperind încă de atunci că își dorește să aprofundeze această pasiune prin studii de pian și canto.

"Din copilărie, muzica a avut un loc special în viața mea. Nu am crescut într-o familie de muzicieni, dar la șapte ani le-am spus părinților mei că vreau să iau lecții de pian. Și aici a început totul, mai întâi cu pianul, apoi cu canto, cea mai mare iubire a vieții mele. La 14 am început să cânt cu trupe, experimentând rock, pop, funky, soul, acoustic și interpretând aproape peste tot, de la puburi și baruri, la festivalurile de bere și, între timp, scriind melodii originale cu muzicienii mei. În 2009 am devenit solistă și în ultimii 10 ani am lansat multe single-uri care m-au dus din Brazilia în Regatul Unit, Italia, Spania, Elveția, Egipt și Franța. Muzica este cu adevărat o pasiune, un stil de viață, o atitudine, și am avut marea șansă să o descopăr", a declarat Eliza G într-un interviu pentru TVR.

Momentele de vârf din cariera Elizei G

În 2012, Eliza a interpretat "My love is love", piesa nedifuzată a mestrului Giancarlo Bigazzi, la concertul memorial al acestuia din Toscana. Artista a interpretat această melodie împreună cu Andrea Bocelli, Marco Masini, Aleandro Baldi și alți artiști italieni celebri.

A urmat lansarea piesei "The way", mixată în studioul lui David Guetta din Paris. Melodia a fost bestseller în Europa, cu peste 10.000 de exemplare în presale, iar videoclipul oficial a atins peste 2 milioane de vizionări.

În 2015 a lansat la Sony Music "Hello, hello", un material în două variante - engleză și spaniolă - cu un remarcabil succes în Spania. Anul următor a fost lansat single-ul "Don’t be afraid", iar în 2017 "Let me love you" a devenit coloana sonoră a campaniei de mediu pentru proiectul Save Posidonia.

În 2018, Eliza G a prezentat "Ninety", un album cu 10 piese, coveruri ale celor mai populare hit-uri Spice Girls, Backstreet Boys, TLC, Destiny's Child, Cardigans, No Doubt etc, în aranjamente inedite cu pop electronic, bossa nova, samba, rock, reggae și note acustice. Le-a interpretat în avanpremieră în Spania, Italia, Egipt, Elveția și Marea Britanie și apoi a lansat oficial albumul, în aprilie 2019.

Eliza G a participat la The Voice Italy

Anul acesta, la sfârșitul lunii aprilie, Eliza G a apărut în concursul TV The Voice Italy, ajungând până în semifinale. În cadrul competiției a cântat "Altro che favole", primul ei single în italiană, lansat de Universal Music.

Eliza a cântat această piesă și în cadrul Concursului Internațional de Interpretare din cadrul Festivalului Cerbul de Aur 2019, impresionând atât juriul, cât și publicul.

Conform regulamentului concursului, Eliza a interpretat și o piesă în limba română. Opțiunea sa, din selecția pusă la dispoziție de organizatori, a fost piesa "Creioane colorate", din repertoriul lui Feli.

VIDEO: Eliza G interpretează "Creioane colorate", din repertoriul lui Feli

Premiul câștigat de Eliza G în cadrul Cerbului de Aur - Marele Trofeu și suma de 25.000 de euro - a marcat o premieră în cariera artistei. A fost pentru prima oară când interpreta italiană a reușit să obțină prima poziție într-o competiție.

"Sunt foarte fericită şi este o mare onoare pentru mine să primesc Trofeul Cerbul de Aur. Mă bucur că mă aflu aici, în ţara voastră frumoasă şi a fost o mândrie să cânt în limba română", a declarat la primirea premiului Eliza G, vizibil emoționată.

La ediţia din acest an, juriul a fost format din: Loredana Groza (cântăreaţă), Ricky Dandel (artist), Viktor Lazlo (cântăreață), Erminio Sinni (cântăreț, compozitor) şi preşedintele juriului Vasile Şirli (compozitor, producător muzical).

Invitatul Serii de Gală a fost starul irlandez Ronan Keating, care a electrizat publicul din Piaţa Sfatului. Show-ul a fost deschis de artiştii din celebrul musical "We will rock you", cu hituri din repertoriul trupei Queen, iar Corina Chiriac a fost protagonista unui moment creat special pentru a marca 40 de ani de la prima emisiune color a Televiziunii Române.

La Cerbul de Aur 2019 au concertat, de asemenea, Emeli Sande, Ștefan Bănică și Irina Rimes.