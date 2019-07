NEVERSEA 2019: Peste 240.000 de participanți în cele 4 zile de festival - POZE & VIDEO

Cea de-a patra și ultima zi a festivalului NEVERSEA a adus pe scena principală trupe pop rock ca Ofenbach și Kadebostany, publicul bucurându-se și de prezența unor DJ precum Lost Frequencies și Gianluca Vacchi. Peste 60.000 de festivalieri au venit la NEVERSEA în ultima zi, ajungându-se astfel la un total de peste 240.000 de participanți în cele patru zile de festival.

Unul dintre cei mai așteptați DJ ai ultimei seri a festivalului NEVERSEA a fost belgianul Lost Frequencies, care a oferit un show incredibil zecilor de mii de fani aflați în fața scenei principale a festivalului.

"De fiecare dată când știu că vin în România, am un sentiment de bine și mă simt ca și cum aș veni acasă. Publicul de aici mă așteaptă de fiecare dată cu multă căldură și asta este incredibil", a declarat Lost Frequencies.

VIDEO: Lost Frequencies live la Neversea 2019

Una din surprizele serii a fost apariția lui Steve Aoki pe scenă, alături de dj-ul Quintino. Artistul s-a simțit atât de bine sâmbătă seara încât a acceptat propunerea lui Quintino de a urca alături de el pe scenă pentru piesa "Mayhem".

VIDEO: Quintino live at Neversea 2019

Și milionarul excentric italian, Gianluca Vacchi a urcat pe scena principală în ultima seară a festivalului. Un show plin de energie și culoare a oferit și Bassjackers. Matoma a fost artistul care a încheiat ultima seară a festivalului NEVERSEA. Artistul a rămas impresionat de răsăritul de la malul Mării Negre și de căldura cu care a fost primit la festivalul NEVERSEA.

VIDEO: Gianluca Vacchi live at Neversea 2019

Și scenele secundare au încheiat ultima seară cu artiști așteptați de fanii festivalului NEVERSEA, Tale of US, Agents of Time, Priku, Black Coffee, Jan Blomquist și mulți alții.

Un succes incredibil l-a avut scena Nostalgia. Aici, nostalgicii au retrăit în fiecare zi a festivalului NEVERSEA atmosfera muzicii anilor ’90. Toată zona din jurul scenei Nostalgia a fost decorată în stilul anilor 1990: casete, jocuri Mario, bănci de clasă, telefoane vechi și multe alte lucruri care le-au adus aminte participanților de anii de liceu și nu numai.

Traficul total în cele patru zile a fost de peste 240.000 de participanți. Fanii festivalului se pot înregistra deja pe neversea.com pentru ediția de anul viitor a festivalului Neversea.