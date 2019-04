BTS - Prima trupă coreeană la Saturday Night Live - VIDEO

BTS sunt pe val: depășesc recorduri de vizualizări pe YouTube și topesc inimile fanilor din întreaga lume. Boybandul K-Pop a fost invitat să își împrăștie magia și în America, la emisiunea Saturday Night Live, unde au cântat piesa recent lansată "Boy with Luv".

Fenomenul BTS este deja unul care sparge tipare și recorduri, marcând un început fulminant pentru K-Pop pe plan internațional. Cei 7 tineri coreeni au lansat pe 13 aprilie un nou single și videoclip intitulat "Boy with Luv" care a ajuns să aibă cele mai multe vizualizări pentru debutul său de 24 de ore. În aceeași seară au fost invitați la Saturday Night Live, unde au interpretat în direct noua piesă, stârnind valuri de aprecieri în New York și în întreaga lume.

BTS, numiți și "Bangtan Boys" sau "Beyond the Scene" au intrat pe piața muzicală din Coreea de Sud în anul 2013, cu piesa "No More Dream", în următorii ani urcând treptat în popularitate și în Coreea și Japonia. Albumul "Wings" din 2016 le-a adus succesul internațional prin piesele "DNA" și "Mic Drop", care au intrat în Billboard Top 100 și au primit discul de aur în America. A fost a doua trupă coreeană care a primit această distincție, după Psy și a lui piesă Gangnam Style.

Grupul muzical cu cele mai multe conexiuni pe Twitter

Modul în care valorizează trupa BTS componenta socială, popularitatea lor, comunicarea cu fanii pe rețelele de socializare și numărul mare de aprecieri le-a adus în 2018 un loc în Cartea Recordurilor pentru "grupul muzical cu cele mai multe conexiuni pe Twitter".

Invitația la populara emisiune Saturday Night Live pare un punct de cotitură important în cariera tinerilor coreeni, fiind prima trupă din această țară care este invitată pe platourile emisiunii americane. Cozile de fani strânse la locația SNL din New York demonstrează popularitatea de care vorbeam mai sus, la care se adaugă și entuziasmul cu care au fost prezentați de către Emma Stone.

Întâmplarea face ca o altă trupă coreeană de succes, de data asta una de fete - BlackPink - să își facă de asemenea debutul în America în acest weekend. Vineri, pe 11 aprilie, BlackPink au cântat pe scena festivalului Coachella 2019.

BTS au interpretat "Mic Drop" și "Boy with Luv" live în studioul SNL. Modul în care au făcut față decorului strâmt de pe platoul emisiunii, adaptarea coregrafiei și charisma băieților sunt demne de toată lauda. Iar instrumentalul piesei și vocile lor au sunat proaspăt și impecabil live. Priviți mai jos înregistrarea reprezentației piesei "Boy with Luv" la Saturday Night Live.