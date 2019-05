Slayer are acum propria versiune de sticlă Jagermeister, ediţie limitată

După ce Metallica a lansat propriul whisky şi o bere, acum Slayer îşi pune numele pe o băutură populară între petrecăreţi şi servită des la concerte. E vorba despre Jagermeister, care a lansat o ediţie limitată de sticlă Slayer.

Jagermeister a conceput o sticlă de 1.75 litri, cu artwork realizat la comandă şi inspirat de albumele legendei thrash. Ocazia acestei lansări este apariţia trupei la festivalul Download UK pe 16 iunie. Sticla de 1.75 litri include artwork Slayer la exterior şi vine într-o cutie gravată cu logo-ul stilizat al formaţiei pe auriu.

Fiind o ediţie limitată, doar 500 de sticle de acest tip vor fi produse şi vândute prin magazinul online Jagermeister. Despre această asociere inedită a vorbit chitaristul Slayer, Kerry King:

Ne-am distrat de minune cu Jagermeister de-a lungul anilor şi apreciem că au creat o ediţie limitată de sticlă pentru a onora finalul călătoriei noastre. Sticla arată grozav. Sunt onorat că prietenii noştri de la Jagermeister ne respectă atât de mult. Abia aştept să pun mâna pe o sticlă!

Metallica a lansat la rândul său o tărie inspirată de muzică sa, whiskey-ul "Blackened", care a debutat în 2018. Grupul are şi propria bere Pilsner, "Enter Night", care a văzut lumina zilei la început de an 2019. Marile formaţii, precum The Rolling Stones, AC/DC sau Iron Maiden şi-au asociat de-a lungul timpului brandul şi imaginea cu băuturi spirtoase premium.

Marilyn Manson a avut chiar un business cu absint localizat la o fabrică din Elveţia. Asta în vreme ce solistul TOOL şi A Perfect Circle, Maynard James Keenan a pus cariera muzicală pe pauză pentru a îşi crea propriul business viticol. Artistul are o vie de succes în Arizona şi câteva vinuri apreciate internaţional.

Slayer se pregăteşte între timp să îşi încheie etapa nord americană a turneului de adio. Va reveni în Europa pe 4 iunie, cu un concert în Polonia şi are apariţii programate la Rock Am Ring, Hellfest şi Graspop Metal Meeting. Grupul thrash urcă pe scena de la Arenele Romane pe 10 iulie, în cadrul Metalhead Meeting 2019.

Cu această ocazie sunt aniversaţi şi 15 ani de Metalhead în România.