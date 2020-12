Vița de Vie lansează albumul "Acustic" pe vinil, în ediție limitată

"Albumul Acustic este cel mai intens experiment muzical la care am participat până acum. Într-o lume rece, hiper tehnologizată, el reprezintă încercarea noastră de a ne întoarce la elementele simple, naturale. Am realizat zgomotul și viteza în care trăim și lipsa de liniște și detaliu din viața noastră, ne-am speriat că ne transformăm în roboți și atunci am zis stop! Trebuia să ne întoarcem în locul de unde a început totul, în punctul zero, și să ne luăm energia de acolo.

Călătoria noastră este povestea lui Adam și a Evei, spusă invers. Am dezbrăcat melodiile vechi de hainele pe care le purtau și am îxncercat să le decantez într-o formă cât mai apropiată de starea lor originară, cea de emoție. Am scăzut volumul și am crescut intensitatea. De acolo am construit, cu grijă și abnegație, albumul Acustic. În călătoria noastră am avut onoarea să fim însoțiți de niște muzicieni extraordinari. Mandela Gajol și Mihai Ardelean, care sunt parte integrată a familiei și proiectului Vița de Vie Acustic, apoi Răzvan Suma, Alexandrina, Florin Ochescu, Eugen Caminschi și Raul Kusak." Adrian Despot (2013)