Modificare de lineup la AWAKE 2019: artiști noi și o retragere de ultimă oră

AWAKE adaugă noi nume în lineup-ul celei de-a treia ediții, Enter Shikari și Coma alăturându-se artiștilor deja anunțați. Din păcate, unul dintre headlineri nu va fi prezent la festival, o modificare de ultimă oră intervenind în programul stabilit inițial.

Originară din St. Albans, Hertfordshire (Anglia), Enter Shikari s-a format în 1999, având la bază un stil muzical aparte, ce îmbină post-hardcore-ul cu diferite subgenuri ale heavy metal-ului, cum ar fi metalcore sau metal alternativ, alături de elemente din muzica electronică, precum dubstep, trance, industrial și ocazional drum and bass.

"Take to the Skies", primul album al trupei, apărea în 2007, ajungând pe poziția a 4-a în Official UK Album Chart. Doi ani se "Common Dreads", LP care a intrat încă din prima săptămână în clasamentul celor mai bune 20 de albume din Marea Britanie. Au urmat albumele "A Flash Flood of Colour" (2012), "The Mindsweep" (2015) și "The Spark" (2017).

Versurile Enter Shikari transmit mesaje politice și adresează teme incomode: schimbările climatice, armele nucleare și capitalismul.

Coma este una dintre cele mai iubite trupe rock românești, cu aproape 20 de ani de activitate pe scena locală de nu metal. Discografia lor numără 4 albume: "Somn", "Nerostitele", "Coma Light" și "Orizont". Amestecul de versuri emoționale și refrene puternice a devenit o marcă pentru cântecele și spectacolele lor.

De-a lungul timpului, formația a cântat în deschiderea concertelor unor trupe și artiști precum Linkin Park, Deftones, Incubus, Sepultura, Ozzy Osbourne, Biohazard, Soulfly, Skunk Anansie.

Ada Kaleh, Ali Nasser, Andrey Pushkarev, Arno aka Einzelkind, Crihan, Denis Kaznacheev, Golan (DJ set), Janeret, Leo Pol (live), Maria von C, Ruben Keyko, Sweely (live), Varhat și Vlad Dinu se vor alătura scenei dedicate fanilor muzicii electronice.

Ada Kaleh este unul dintre cei mai apreciați DJ-i de minimal români și este bine cunoscut pentru utilizarea sunetelor organice și experimentale. Ali Nasser va face parte din același line-up The River Stage. Andrey Pushkarev descrie seturile sale de DJ ca o "lucrare de geniu arhitectural, structural și muzical, de la techno melodic la house".

Modificare de ultima oră: unul dintre headlineri nu va fi prezent

Din cauza întârzierii lansării noului său album, JP Cooper a decis, din păcate, să se retragă din toate evenimentele programate pentru această vară, inclusiv din lineup-ul AWAKE. În ciuda eforturilor depuse de ambele echipe, show-ul nu se va mai putea ține în această vară, dar se încearcă reprogramarea acestuia pentru edițiile viitoare.

Cea de-a treia ediție a AWAKE Festival va avea loc în perioada 15 - 18 august 2019, pe domeniul Teleki din satul Gornești, județul Mureș. În lineup-ul festivalului au fost confirmați și Netsky, Triggerfinger, Pussy Riot, De Staat și AJ Tracey.

Abonamente Awake 2019: