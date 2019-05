Ascultă noua piesă Logic + Eminem, "Homicide" - AUDIO

Logic se dovedeşte din nou unul dintre cei mai relevanţi rapperi ai momentului prin noua sa piesă, "Homicide", pe care colaborează cu Eminem. Flow-ul său l-ar face şi pe Kendrick Lamar şi chiar pe Shady gelos. Vă invităm să ascultaţi piesa în articol.

"Homicide" este prima colaborare dintre Logic şi Eminem şi ar fi meritat un loc pe LP-ul "Kamikaze". Logic cântă despre anxietate, despre inovaţia pe care o aduce în rap şi aflăm de ce urăşte autotune-ul, pe care îl foloseşte în mod ironic pe vers. Marshall Mathers se plânge despre rapperii care nu îşi scriu singuri piesele şi îi aduce un tribut chiar comediantului Chris D'Elia, prin includerea unui sample al său în care îl parodia pe Eminem.

Acel sample se află la final şi a provenit dintr-o filmare a lui D'Elia în maşină, în care îl imita ironic pe Slim Shady. Reacţia rapperului a fost de a declara că a crezut că e chiar el pentru o clipă, apreciind gluma.

Logic şi Eminem ameninţă în versuri toţi rapperii rivali, poserii şi wannabes, cu zeci de menţiuni de acte de violenţă, cum ne-a obişnuit Shady de-a lungul anilor. Acest single este extras de pe viitorul album al lui Logic, "Confessions of a Dangerous Mind". LP-ul se află în stadiul de "coming soon" încă din lună martie. Între timp rapperul a lansat un proiect separat, "Supermarket", un album companion pentru cartea sa best seller New York Times cu acelaşi nume.

Eminem a lansat un album surpriză anul trecut, "Kamikaze", în care a atacat toţi haterii şi clonele sale. A pornit şi un beef cu Machine Gun Kelly, purtat pe parcursul a câteva piese şi încheiat prin lovitura de graţie dată de Em prin "Killshot". Artistul a lansat şi piesa "Venom", inclusă pe coloana sonoră a filmului cu acelaşi nume, în care Tom Hardy joacă rolul unui anti-erou în simbioză cu un extraterestru.

Logic vine după un an 2018 în care a colaborat cu OneRepublic pe piesa "Start Again" şi cu Sam Smith pe track-ul "Pray". A bifat şi un imn catchy alături de Marshmello, "Everyday". Rapperul, pe numele său real Sir Robert Bryson Hall provine din Rockville, SUA şi îşi începea cariera în 2009, la vârsta de 19 ani. Are 5 albume la activ şi câteva mixtape-uri.